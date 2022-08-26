Apex: Ölüm Adası filminin konusu nedir? Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kimlerdir, filmin IMDb puanı kaçtır?
2021 yılı yapımı aksiyon, gerilim ve bilim kurgu türündeki Apex: Ölüm Adası filminin yönetmen koltuğunda Edward Drake yer alıyor. Apex: Ölüm Adası filmi televizyon ekranlarında seyirci ile sık sık buluşan yapımlardan. Peki, Apex: Ölüm Adası filminin konusu nedir? Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kimlerdir? Apex: Ölüm Adası filminin IMDb puanı kaçtır?
Orijinal adı Apex: Isle of Death olan Apex: Ölüm Adası filminin senaristliğini Corey Large ve Edward Drake üstlenirken film,12 Kasım 2021'de vizyona girmiştir. İşte, tv ekranlarında izleyici ile tekrar buluşacak olan filmin ayrıntıları...
APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Thomas Malone, işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?
APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Bruce Willis
- Neal McDonough
- Lochlyn Munro
- Alexia Fast
- Megan Peta Hill
- Corey Large
- Trevor Gretzky
- Eric Buarque
APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 2.9 olarak karşımıza çıkıyor.
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