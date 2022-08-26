Apex: Ölüm Adası filminin konusu nedir? Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kimlerdir, filmin IMDb puanı kaçtır?

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:55

Orijinal adı Apex: Isle of Death olan Apex: Ölüm Adası filminin senaristliğini Corey Large ve Edward Drake üstlenirken film,12 Kasım 2021'de vizyona girmiştir. İşte, tv ekranlarında izleyici ile tekrar buluşacak olan filmin ayrıntıları...

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas Malone, işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bruce Willis

Neal McDonough

Lochlyn Munro

Alexia Fast

Megan Peta Hill

Corey Large

Trevor Gretzky

Eric Buarque

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 2.9 olarak karşımıza çıkıyor.