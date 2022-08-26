İntikam Kurşunu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İntikam Kurşunu filminin IMDb puanı kaç?
Başrolünde Sylvester Stallone'un oynadığı İntikam Kurşunu filmi 14 Kasım 2012'de Uluslararası Roma Film Festivali'nde özel bir test gösteriminden geçti ve 1 Şubat 2013'te ABD sinemalarında resmi olarak gösterime girdi. Karışık yorumlar alan ve gişede bomba etkisi yaratan film merak konusu haline geldi. Peki, İntikam Kurşunu filminin konusu nedir? İntikam Kurşunu filminin oyuncuları kimlerdir? İntikam Kurşunu filminin IMDb puanı kaçtır?
Orijinal adı: Bullet to the Head olan 2012 ABD yapımı film İntikam Kurşunu, Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanmıştır. Filmin senaristliğini Alexis Nolent ve Alessandro Camon yapmıştır. Walter Hill'in yönetmenliği yapmış olduğu İntikam Kurşunu filminin süresi 1 saat 31 dakikadır. Sık sık televizyon ekranlarına gelen film, sinemaseverler tarafından merak konusu haline geldi. İşte İntikam Kurşunu filmine dair merak edilenler...
İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir. Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.
İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Sylvester Stallone Rolü : Jimmy Bobo
- Sung Kang Rolü : Taylor Kwon
- Sarah Shahi Rolü : Lisa Bobo
- Jason Momoa Rolü : Keegan
- Jon Seda Rolü : Louis Blanchard
- Holt McCallany Rolü : Hank Greely
- Adewale Akinnuoye-Agbaje Rolü : Morel
- Christian Slater Rolü : Marcus Baptiste
İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 5.7 olarak karşımıza çıkıyor.
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