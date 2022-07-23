Wonder Woman filminin konusu nedir? Wonder Woman filminin oyuncuları kimlerdir?
Yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturduğu 2017 Amerikan yapımı süper kahraman filmi Wonder Woman'ın temel çekimleri Kasım 2015'in sonlarında başladı. Film, 2 Haziran 2017 vizyona girdi. TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan film birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Wonder Woman filminin konusu nedir? Wonder Woman filminin oyuncuları kimlerdir?
Jason Fuchs tarafından senaryosu yazılan Wonder Woman filmi, macera ve aksiyon türündedir. Klasikleşmiş bir film olan Wonder Woman, sık sık televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte sinemaseverlerin filme dair merak ettiği birçok başlığı derlediğimiz haber...
WONDER WOMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur.
Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.
WONDER WOMAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Gal Gadot - Diana
- Chris Pine - Steve
- Lucy Davis - Etta Candy
- Connie Nielsan - Amazonların kraliçesi Hippolyta
- Robin Wright - General Antiope
- Lisa Loven - Menalippe
- David Thewlis - Savaş tanrısı Ares
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