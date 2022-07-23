Wonder Woman filminin konusu nedir? Wonder Woman filminin oyuncuları kimlerdir?

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:31

Jason Fuchs tarafından senaryosu yazılan Wonder Woman filmi, macera ve aksiyon türündedir. Klasikleşmiş bir film olan Wonder Woman, sık sık televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte sinemaseverlerin filme dair merak ettiği birçok başlığı derlediğimiz haber...

WONDER WOMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur.

Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

WONDER WOMAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?