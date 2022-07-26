Titanik filmiyle tanınan David Warner kimdir? David Warner neden hayatını kaybetti?

26 Temmuz 2022 Salı, 10:45

David Warner, 29 Temmuz 1941'de bir huzurevi sahibi olan Ada Doreen Hattersley ve Herbert Simon Warner'ın oğlu olarak Manchester Lancashire'da doğdu. 1961 yılında RADA'dan mezun oldu. Warner profesyonel sahneye ilk çıkışını Ocak 1962'de Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda küçük bir rol olan Snout'u oynayarak yaptı. 1963'te Tom Jones'ta kötü Blifil olarak ilk filminde oynadı. 60 yıllık kariyerine yüzlerce film ve tiyatro oyunu sığdırdı.

DAVİD WARNER'IN OYNADIĞI FİLMLER

1962- Donanmaya Katıldık

1962- Kralın Kahvaltısı

1963- Tom Jones

1966- Morgan: Tedaviye Uygun Bir Vakamorgan delt

1967- Ölümcül Olay

1968- Bofors Silahı

1968- İş Dört Harfli Bir Kelimedir

1969 - Michael Kohlhaas

1970- Kablo Hogue Ballad

1971- Saman köpekler

1973- Bebek Evi

1974- Mezarın Ötesinden

1975- Bay Quilp

1976- Alâmet

1977- İhtiyat

1977- Demir Haç

1977- Masumiyet Çağı

1977- Gümüş Ayılar

1977- Kayboluş

1978- Otuz Dokuz Adım

1979- Gece kuşu

1979 -Zamandan Sonra Zaman

1980- Ada

1981- Zaman haydutları

1981-Fransız Teğmenin Kadını

1982- Tron

1983- İki Beyinli Adam

1984- Kurtlar Şirketi

1987-Hansel ve Gretel

1987-En İyi Arkadaşım Bir Vampir

1988- Hanna'nın Savaşı

1988 -Bay Kuzey

1988 -Ofis partisi

1988 - Magdalene

1988 -özgürlüğün Anahtarları

1989- Star Trek V: Son Sınır

1989- Ölümcül Tutkular

1989 -Mezar Sırları

1991- Teenage Mutant Ninja Turtles II: Sızıntının Sırrı

1991- Star Trek VI: Keşfedilmemiş Ülke

1992- Kayıp dünya

1992 -Adlandırılamayan II: Randolph Carter'ın İfadesi

1993-Delta Şövalyelerinin Görevi

1993-HP Lovecraft'ın Necronomicon'u

1993-Güzel prenses

1994-Suç

1994- İç Kutsal Alan II

1994- Deliliğin Ağzında

1995-Dondurma adam

1995-Son Ekinoks

1995- Luise en iyi Jackpot

1996- Rasputin: Kaderin Karanlık Hizmetkarı

1996-Çıplak ruhlar

1996- Yedi Hizmetkar

1996- İder adam

1997- Para konuşur

1997 -Titanik

1997- Çığlık 2

1997 -Pooh'un Büyük Macerası

1998- Son Cüce

1999- Filo Komutanı

2000- Gizli Bahçeye geri dön

2001- Maymunların gezegeni

2001- Küçük Tek Boynuzlu At

2001-Batıl inanç

2002-Kod Komplosu

2003-Hayat öpücüğü

2004-Doğrudan Karanlığa

2004- Korteks

2004 - Lavantalı Bayanlar

2004- Avatar

2005- Beyler Kıyamet Birliği

2007 -Terry Pratchett'in Hogfather'ı

2010- Kara Ölüm

Kuantum Görevi: Bir Cassini Uzay Macerası

2011-Bin Öpücük Derin

2013-Uyumadan Önce

Eski alışkanlıklar

2017-Sen, Ben ve O

2018- Mary Poppins Geri Dönüyor

DAVİD WARNER'IN ÖZEL YAŞAMI

1969 yılında Harriet Lindgren ile evlendi. Çift 1972 yılında boşandı. 1981 yılında Sheilah Kent ile evlendi. Bu evlilik 2002 yılında son buldu. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu var.

DAVİD WARNER NEDEN ÖLDÜ?

24 Temmuz 2022'de, 81. doğum gününden beş gün önce, Londra'nın Northwood kentinde bir huzur evinde hayatını kaybetti. David Warner 18 aydır kanser ile mücadele ediyordu.