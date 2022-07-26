Titanik filmiyle tanınan David Warner kimdir? David Warner neden hayatını kaybetti?
Titanik filminin oyuncularından David Warner hayatını kaybetti. David Warner neden hayatını kaybetti?
David Warner, 29 Temmuz 1941'de bir huzurevi sahibi olan Ada Doreen Hattersley ve Herbert Simon Warner'ın oğlu olarak Manchester Lancashire'da doğdu. 1961 yılında RADA'dan mezun oldu. Warner profesyonel sahneye ilk çıkışını Ocak 1962'de Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda küçük bir rol olan Snout'u oynayarak yaptı. 1963'te Tom Jones'ta kötü Blifil olarak ilk filminde oynadı. 60 yıllık kariyerine yüzlerce film ve tiyatro oyunu sığdırdı.
DAVİD WARNER'IN OYNADIĞI FİLMLER
1962- Donanmaya Katıldık
1962- Kralın Kahvaltısı
1963- Tom Jones
1966- Morgan: Tedaviye Uygun Bir Vakamorgan delt
1967- Ölümcül Olay
1968- Bofors Silahı
1968- İş Dört Harfli Bir Kelimedir
1969 - Michael Kohlhaas
1970- Kablo Hogue Ballad
1971- Saman köpekler
1973- Bebek Evi
1974- Mezarın Ötesinden
1975- Bay Quilp
1976- Alâmet
1977- İhtiyat
1977- Demir Haç
1977- Masumiyet Çağı
1977- Gümüş Ayılar
1977- Kayboluş
1978- Otuz Dokuz Adım
1979- Gece kuşu
1979 -Zamandan Sonra Zaman
1980- Ada
1981- Zaman haydutları
1981-Fransız Teğmenin Kadını
1982- Tron
1983- İki Beyinli Adam
1984- Kurtlar Şirketi
1987-Hansel ve Gretel
1987-En İyi Arkadaşım Bir Vampir
1988- Hanna'nın Savaşı
1988 -Bay Kuzey
1988 -Ofis partisi
1988 - Magdalene
1988 -özgürlüğün Anahtarları
1989- Star Trek V: Son Sınır
1989- Ölümcül Tutkular
1989 -Mezar Sırları
1991- Teenage Mutant Ninja Turtles II: Sızıntının Sırrı
1991- Star Trek VI: Keşfedilmemiş Ülke
1992- Kayıp dünya
1992 -Adlandırılamayan II: Randolph Carter'ın İfadesi
1993-Delta Şövalyelerinin Görevi
1993-HP Lovecraft'ın Necronomicon'u
1993-Güzel prenses
1994-Suç
1994- İç Kutsal Alan II
1994- Deliliğin Ağzında
1995-Dondurma adam
1995-Son Ekinoks
1995- Luise en iyi Jackpot
1996- Rasputin: Kaderin Karanlık Hizmetkarı
1996-Çıplak ruhlar
1996- Yedi Hizmetkar
1996- İder adam
1997- Para konuşur
1997 -Titanik
1997- Çığlık 2
1997 -Pooh'un Büyük Macerası
1998- Son Cüce
1999- Filo Komutanı
2000- Gizli Bahçeye geri dön
2001- Maymunların gezegeni
2001- Küçük Tek Boynuzlu At
2001-Batıl inanç
2002-Kod Komplosu
2003-Hayat öpücüğü
2004-Doğrudan Karanlığa
2004- Korteks
2004 - Lavantalı Bayanlar
2004- Avatar
2005- Beyler Kıyamet Birliği
2007 -Terry Pratchett'in Hogfather'ı
2010- Kara Ölüm
Kuantum Görevi: Bir Cassini Uzay Macerası
2011-Bin Öpücük Derin
2013-Uyumadan Önce
Eski alışkanlıklar
2017-Sen, Ben ve O
2018- Mary Poppins Geri Dönüyor
DAVİD WARNER'IN ÖZEL YAŞAMI
1969 yılında Harriet Lindgren ile evlendi. Çift 1972 yılında boşandı. 1981 yılında Sheilah Kent ile evlendi. Bu evlilik 2002 yılında son buldu. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu var.
DAVİD WARNER NEDEN ÖLDÜ?
24 Temmuz 2022'de, 81. doğum gününden beş gün önce, Londra'nın Northwood kentinde bir huzur evinde hayatını kaybetti. David Warner 18 aydır kanser ile mücadele ediyordu.
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