Kırmızı Kedi Yayınevi’nden güçlü yapıtlar, güçlü yazarlar!

04 Aralık 2022 Pazar, 00:03

EDEBİYAT

Gece Bitmedi / Muzaffer Buyrukçu: Muzaffer Buyrukçu, 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası Dolar ve Mark kuru üzerinden biçimlenen yaşamlar, kafası karışık tüketim toplumu çevresinde gelişen Gece Bitmedi adlı kitabında ilk çocukları için gün sayan, sırılsıklam âşık Ali ile Meral’in hikâyesini anlatıyor.

Foto-Grafiti: 114 Göz Dikme / Enis Batur: Enis Batur, Foto-Grafiti 114 Gözdikme’de; anıların, okumaların, filmlerin, uzun uzun seyredilenlerin ve anlık göze takılanların çetelesini tutuyor; okuyor, yazıyor, bakıyor, baktırıyor.

Yaralı Kalmak / İbrahim Yıldırım: 12 Eylül’ün hemen ertesi. İstanbul’un Aksaray semtinde bir meyhane; Karakuş Birahanesi. Meyhanenin sahibi Cavit, iki meczup müdavimi Tatyos ve yolu şans eseri bu meyhaneye düşen ve bir türlü ayrılamayan kaçak bir adam. Siyasi geçmişi nedeniyle kaçmak hatta adını değiştirmek zorunda kalan solcu bir genç... “Eylülden Sonra” üçlemesinin ikinci kitabı Yaralı Kalmak’ta İbrahim Yıldırım, 12 Eylül’ün adını vermeden, dönemin bunaltıcı atmosferini ve sonrasındaki yarı karanlık dünyayı anlatıyor.

Vedat Günyol ve Deneme Üstüne-Sempozyum Konuşmaları / Celal Ülgen: Celal Ülgen tarafından

Türk yazınının ustalarından Vedat Günyol için düzenlenen, Günyol’un kişiliği, deneme yazarlığı, eleştirmenliği üzerine çok sayıda yazarın söz aldığı sempozyumun kitaplaştırıldığı yetkin bir çalışma.

Türkülerden Şah Dizeler / Şükrü Erbaş: Şair Şükrü Erbaş bu kez bir türkü seçkisiyle selamlıyor okuyucuları. Kitapta Erbaş’ın 324 türküden yaptığı alıntılar yer alıyor. Karacaoğlan’dan Âşık Veysel’e, Neşet Ertaş’tan Ali Ekber Çiçek’e ve birçok anonim türküyü hatırlatan Erbaş’ın dileği kitabın bir ‘ırmak şiir’ gibi okunmas.

Cristoforo Colombo’nun Maceraları / Paolo Emilio Taviani: Cenova’da bir çocuk… Günün birinde denize, açık denize ulaşmak üzere limandan ayrılan gemilerin güvertesinde olmayı hayal ediyor. Bu çocuk Cristoforo Colombo; Amerika’yı keşfeden adam... Yaşamını Colombo’u araştırmaya adayan iktisat tarihi profesörü Tavian kitabında, Colombo’un yaşamındaki kesitlerden yola çıkarak kendi ifadesiyle “gerçek olayların romanı”nı yazıyor.

KLASİKLER

Eşkıya İninde / Hüseyin Rahmi Gürpınar: Nefi Bey, kayınbiraderi Hikmet Enis ve uşakları Murtaza, Değirmendere’deki çiftliklerini kontrol etmek amacıyla yola çıkar. Dağ yollarını tırmanmaya başlarken eşkıyalar tarafından kaçırılan kahramanlar, maceradan maceraya sürüklenirler. Üstelik amansız eşkıyaların ellerine düşenler yalnızca onlar da değildir... Gürpınar, kitabında eşkıyaların yaşamlarının merkezine iniyor. 1920’lerdeki Anadolu’nun panoramasını sunan Gürpınar, yer yer merkezi idareyi de eleştiriyor.

Yakıcı Sır / Stefan Zweig: Geçirdiği hastalığın ardından annesiyle birlikte dinlenmek için bir dağ kasabasına giden 12 yaşındaki Edgar, otelde yakışıklı ve genç bir Baron’la arkadaş olur. Çapkın Baron, Edgar’ın annesi ile yakınlaşır. Baron ve annesinden kuşkulanan ve onların ihanetine uğradığına inanan Edgar, büyümenin sandığı kadar kolay olmadığını öğrenecektir. Stefan Zweig’ın en etkileyici eserlerinden Yakıcı Sır (Çev. Gülperi Sert), insan ruhunun zaaflarına ayna tutuyor.

Aforizmalar / Robert Musil: Robert Musil, bir kısmı yayımlanmış, bir kısmı notlar halinde kalmış yaşama ilişkin birbirinden özgün cümleler, paragraflar, saptamalardan oluşan Aforizmalar’ında (Çev. Tevfik Turan), bazen kendine, bazen okuyucuya, çokça da dünyaya sesleniyor.

1871-Paris Komünü Günleri / Victor Hugo: Almanlar karşısında ağır bir yenilgi alan Fransa, Üçüncü Cumhuriyet’in ilanı ve çok geçmeden patlak veren ünlü Paris Komünü isyanıyla 1848’den sonra bir kez daha devrimci bir ruhla ayaklanıyor... Uzun yıllar sürgün yaşadıktan sonra ülkesine dönen Victor Hugo’nun 1871-Paris Komünü Günleri (Çev. Ekin Özlü Akseki) adlı kitabı, en sevdiği oğlunun cenazesini Komün’ün kuruluş günü kaldıran bir babanın gözünden, devrimler tarihinin en unutulmaz deneyimlerinden birine tanıklık sunuyor.

YAKIN TARİH

Mustafa Kemal Anlatıyor: Savaş ve Barış / İlker Başbuğ: Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Mustafa Kemal Anlatıyor: Savaş ve Barış adlı kitabında, Atatürk’ün gözünden 1. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı sürecini inceliyor. Mustafa Kemal’in askeri ve sivil liderlik, özgür zihin, öngörü refleks ve pratiğini yalın dille, sinematik ve akıcı bir kurguyla buluşturuyor.

Türkiye’den Kesitler-Yıllar, Yollar, Yerler / Uğur Kökden: Yazınımızın gezgin anlatıcılarından Uğur Kökden, günlük-denemelerinde başlangınç noktasından varış noktasına kadar gözlemlerini, bilgi birikimini ve tanıklıklarını aktarırken “yolda olma” durumunu yazıya döküyor. Kimi günlük, kimi deneme, kimi anıyla karışık öykü tadında metinler kaleme alıyor. Türkiye’den Kesitler-Yıllar, Yollar, Yerler’de farklı zaman dilimlerinden ve farklı bölgelerden şehirler, kasabalar, köyler ve yollardan sesleniyor.

Karşı Devrim: 1923’ten 2023’e / Fikret Bilâ: Fikret Bilâ kitabında, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken “Atatürk’ün koyduğu “muasır medeniyet seviyesine ulaşma” hedefine ulaşabildik mi?” sorusunun yanıtını arıyor. 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in ve Türk Devrimi’nin hangi süreçlerden geçtiğini, karşıdevrimin nasıl başladığını, Atatürk devrimi ile Cumhuriyet kurumlarını nasıl aşama aşama tasfiye ettiğini irdeliyor.

Kuşak ve Yol: Büyük Avrasya Ortaklığı / Mehmet Ali Güller: Mehmet Ali Güller, ABD’nin emperyalist çıkarları için dünyayı ateşe atabileceği olasılığına dikkat çektiği kitabında, Kuşak ve Yol’un küresel problemler karşısında nasıl çözüm yolu olabileceğini araştırıyor.

Türkiye Üzerine Tezler-1 / Yalçın Küçük: Yalçın Küçük kitabında, sosyalist bir bakış açısıyla Türkiye’nin 1908-1978 arasında ekonomik, politik, sosyolojik tarihini belgeler, istatistikler, tablolarla anlatıyor.

Sessiz İstila / Hande Karacasu: Hande Karacasu kitabında, Suriye iç savaşından sonra ortaya çıkan sığınmacı sorununu, yalnızca Suriyeliler üzerinden değil Afganlar, Pakistanlılar ve diğer sığınmacılar üzerinden ele alıyor. Demografik değişimle Ortadoğu ülkesi haline getirilen Türkiye’de toplum, stratejik göç mühendisliği ile nasıl yok edilmek istendiğini gözler önüne seriyor.