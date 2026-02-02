Kırşehir’de ‘Kültür–Sanat ve Edebiyat Günleri’ düzenleniyor

Kırşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet Gazetesi işbirliğiyle 6-7 Şubat 2026 tarihlerinde “Kültür–Sanat ve Edebiyat Günleri” düzenleniyor. İki güne yayılan program, söyleşiler, konuşmalar, bir resim sergisi ve imza buluşmalarıyla Kırşehir’i edebiyat ve kültür ekseninde buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikler, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi bünyesindeki Âşık Said Salonu’nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında Cumhuriyet’in kültür-sanat mirasından eğitim ve kültür politikalarına, yerel kalkınmada kültürel mirasın rolünden bellek-adalet tartışmalarına kadar farklı başlıklarda oturumlar yer alacak. Söyleşilerin ardından düzenlenecek imza saatleriyle okurlar, konuk isimlerle doğrudan bir araya gelme imkânı bulacak.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR’

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözünden hareketle, Kırşehir’in kültür sanat hayatına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böylesine anlamlı programlarla katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ve sanatseverleri Kırşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet Gazetesi İşbirliği ile 6-7 Şubat 2026 tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olduğumuz Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri’ne katılmaya davet ediyorum” dedi. Program takvimi şöyle açıklandı: