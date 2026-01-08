Kısalar Festivali'den 'Üç Kısa' DasDas’ta sahnelenecek!

Geçen yıl ilk kez tiyatroseverlerle buluşan Kısalar Festivali, 20 dakikanın altında üreten tüm performansçıları görünür kılmayı, yeni şeyler deneme cesaretini ve yaratma hevesini taşıyan sanatçıları desteklemeye devam ediyor. Bu yıl festivalden seçilen 3 kısa oyun, 10 Ocak Cumartesi akşamı ilk kez sahnede olacak.

"Üç Kısa" 20 dakikanın altındaki performanslarla özgürlük fikrini ve sanatçılarla birlikte büyüyen yolculuğunu sahneye taşıyor. Üç Kısa’da, baskılara rağmen uçmayı değil kafesinde yaşamayı seçen bir kuşun hikayesi, bir adamın savunması, güç ve manipülasyonun iç içe geçtiği bir suçun oyunu ve kusurlarıyla yüzleşerek bakış açısını dönüştürmeye çalışan bir performansçının çabası sahnede özgürlük teması etrafında birleşip bir sese dönüşüyor.