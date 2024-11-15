Kitap Dergisi "2023 Yılın En İyileri" Ödülleri verildi
Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi bünyesinde Faruk Şüyun editörlüğünde çıkan Kitap dergisinin edebiyat, ekonomi, polisiye, gastronomi ve yayıncılık alanlarında verdiği "2023 Yılın En İyileri Ödülleri” Taksim Sofitel Hotel’de 13 Kasım akşamı yapılan törenle verildi.
Bu yıl 15 kategoride verilen 18 ödül, gazetenin Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, seçici kurul üyeleri ve aralarında iş dünyasından Ali Ülker, Süleyman Orakçıoğlu, gazetemiz yazarı Zeynep Oral'ın da olduğu konuklar tarafından sahiplerine sunuldu. Törende vefat etmiş olan gazetenin başyazarı Osman Saffet Arolat ile araştırmacı yazarı Faruk Türkoğlu saygıyla anıldı.
Edebiyat ve yayıncılık alanında: Ömür Boyu Emek Ödülü 70 yıl boyunca yayınlanan 13 kitabı "Toplu Öyküler" ismiyle basılan duayen yazar Adnan Özyalçıner'e, Telif Kitabı Ödülü "995 km" kitabının yazarı Murathan Mungan'a, Çeviri Kitabı Ödülü “Haruki Murakami Sözlüğü” çevirisiyle Ali Volkan Erdemir'e, Yayınevi Ödülü Dergâh Yayınları'na ve "Kurumsal Yayınevi Ödülü" Pera Müzesi'ne verildi. Telif Polisiye Kitabı Ödülü'nü "Çocuk" kitabıyla Cengiz Bahadır, Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü'nü Ercan Akbay ve Gastronomi Kitabı Ödülü “Osmanlı Mutfak Sözlüğü” ile Priscilla Mary Işın aldılar.
Ekonomi alanında: İş Dünyası İktisat Kitabı Ödülü bu yıl Nobel alan Daron Acemoğlu ve Simon Johnson'un “İktidar ve Teknoloji”; İş Dünyası Anı ve Deneyim Kitabı Ödülü Asım Kibar'ın “Güven En Değerli Servet”; Kitap Dergisi Özel Ödülü olan İş Dünyası Biyografi Kitabı Ödülü Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu'na Erol Aksoy'un un yaşam öyküsünü anlatan "Hayat Problem Çözmekmiş"; İş Dünyası Strateji Kitabı Ödülü Uygar Özesmi ve Selin Gücüm'ün “İyi Şirket”; İş Dünyası Kurum Kitabı Ödülü ise, Sevecen Tunç'un “İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven” kitaplarına verildi.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle Kitap Dergisi Özel Ödülü “Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Seri” yayımlayan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'na ve “Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı” kitabıyla Necdet Buzbaş'a takdim edildi.
Fotoğraf: Kadir İncesu
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