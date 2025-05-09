Kızılordu’nun Hitler faşizmini alt edişinin 80’inci yıldönümü kutlandı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:42

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:42

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 80’inci yıldönümü, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nda kutlandı. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan kutlamada savaşta yaşamını yitirenler anıldı.

Nazi Almanyası’na karşı kazanılan Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, “Zafer Günü yalnızca bir askeri zaferi değil, milyonların fedakârlığını, acılarını ve umudunu temsil ediyor. Farklı kültürlerin ve dillerin buluştuğu bu geniş coğrafyada, savaşın bıraktığı izler ve barışın değeri hep birlikte hatırlanıyor. Herkes kendi kimliğiyle, ortak kimlikte, birlik ve dayanışma ruhuyla tarihe saygı duruşunda bulunuyor” dedi.

"AVRUPA’YI DA KURTARDIK"

O korkunç savaşın dokunmadığı aile kalmadığını belirten Rus konsolos şöyle dedi:

“Bu zafer, tarifsiz kayıplar ve fedakârlıklar pahasına kazanıldı. Hatırlatmak isterim ki SSCB’nin kayıpları yaklaşık 27 milyon kişiydi ve bunların çoğu sivillerdi. Sadece ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı korunmakla kalmadı, Avrupa’nın büyük bir kısmı 'kara vebadan' kurtarıldı ve düşman kendi ininde yok edildi. Vatanı savunanların cesareti, cephede ve cephe gerisinde omuz omuza mücadele edenlerin azmi önünde saygıyla eğiliyoruz”

Batılı güçlerin tarihi çarpıtmasına da tepki gösteren Buravov, “Maalesef günümüzde tarihî gerçekleri çarpıtma ve yeniden yazma girişimleriyle daha sık karşılaşıyoruz. Avrupa’nın pek çok yerinde, hayatını kaybeden kurtarıcı askerler işgalci ilan edilmekte, hainler ve suçlular ise aklanmaya çalışılmaktadır. Sovyet askerlerinin anıtlarına yapılan saldırılar, Zafer Günü etkinliklerinin yasaklanması ve hatta St. George kurdelesi gibi 'askerî saldırganlık sembolleri'nin kullanılmasının engellenmesi, ne yazık ki yaygın hale gelmiştir. Bugün kutladığımız tarihin güncelliğini ve önemini, Avrupa’da yükselen Nazizm ideolojisi ve uygulamalarında net bir şekilde görmekteyiz. Faşist grupların oluşturulması, Nazi suçlularının yüceltilmesi ve halklara yönelik nefret ideolojisinin yayılması, bu tehdidin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor” diye konuştu.