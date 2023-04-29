Klasik balenin önemli bestecisi Ludwig Minkus’un repertuvarı Süreyya Operası’nda sahnelendi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:21

Bale, bütün duyguları bir arada yaşatan bir sanat. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, takdir edilesi bir işe girişmiş. Kurum, klasik bale repertuvarının en önemli bestecilerinden Ludwig Minkus’un müziklerinden hareketle seçkin bir klasik bale gösterisini sanatseverlere sundu. Kadıköy Süreyya Operası’ndaki Bale Gala “Minkus Gecesi”nde; Paquita, La Bayadère ve Don Kişot’tan bölümler programdaydı. Gala, Minkus’a giriş niteliğinde ve eserleri tanıtan bir biçemle sunulmuştu. Balerin ve baletler zor ve dikkat çeken koreografileri ihtişam ve şıklıkla sahnelediler.

Programdaki eserlerin koreografileri Marius Petipa’ya ait. Antre, kırmızı rengin hâkim olduğu kostümleriyle Paquita ve Lucien’in şık ve uyumlu birliktelikleriyle yapıldı. Paquita, bir çingene kızını anlatan iki perdelik ve üç sahnelik bir bale eseri. Programda sahnelenen ise Pas de Deux idi. Balerin Berin Kocabaşoğlu ve balet Yılmaz Berkay Günay’ın ritmi yakalayan ve müziği hisseden duruşları sahneden tüm mekâna yansıyordu.

ALTIN İDOL’ÜN DANSI

İkinci bale eseri ise nefes kesici kostüm ve makyajlarla beş bölümünü izlediğimiz bir tarihsel ve mitolojik hikâye: La Bayadère. Seçilen bölümlerde hem solo hem de kor dö bale kesitler vardı: Grand Vals, Saray Dansı, Altın İdol’ün Dansı, Hint Dansı ve Pas d’Action. Özellikle Altın İdol’ü canlandıran balet Can Bezirganoğlu’nun sahnedeki solosu, altın rengine boyanmış bedeni, jestleri sahnede bir Hint tanrısının dans ettiği izlenimiyle hayranlık uyandırdı. Kararlı ve dengeli sıçrama ve inişleri baştan sona zarif bir düzeydeydi. İlgi çeken, akılda kalıcı bir performans olduğunun altını çizmek gerek. Diğer bölümlerdeki balerinlerin yeşil etekleri, mavi ve taşlarla süslenmiş tütüleri, aksesuvarları kostüm sorumlusunun dikkatli ve yetkin bakışının yansımasıydı. Sarayın dansçıları da böyle olur dedirtti.

Don Kişot’un Grand Pas de Deux bölümünde Ami Naito ve Yılmaz Berkay Günay’ın romantik havalar estiren performansları sahnelendi. Dönüşlerde adeta birbirleriyle yarışan balerin ve balet salondan yoğun alkış aldı. Özellikle küçük balet ve balerin adaylarından.

DORUK NOKTASI...

İkinci perde La Bayadère’in son bölümü Gölgelerin Krallığı’nın sahnelenişiyle başladı. Ekrana yansıtılan bulutlu bir dolunay gecesi görüntüsü karanlık bir koreografi izleneceğinin haberini veriyordu. Kor dö bale’nin sırayla sahneye girişi ile başlayıp, hazin bir aşkın sonunda Nikiya rolünde prima balerina Berfu Elmas ve Solor rolünde prima balet Çağatay Özmen zarafeti doruk noktasına ulaştırdılar.

Minkus Gecesi’nin bir sonraki temsili Dünya Dans Günü Etkinliği kapsamında 29 Nisan Cumartesi yine Süreyya Operası’nda yapılacak. Ludwig Minkus’un en çok icra edilen ve repertuvarların ayrılmaz birer parçası olan eserlerin tam koreografileri de kurumun programında mevcut. Her birini mutlaka ayrı ayrı izleyin.

