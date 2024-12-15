Knidos Antik Kenti’nde büyük kilise ayağa kaldırılıyor

Yayınlanma: 15.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 15.12.2024 - 11:43

Muğla’nın Datça ilçesinde, 2 bin 600 yıllık geçmişe sahip Knidos Antik Kenti, büyük kilisesinin sütunlarının ayağa kaldırılmasıyla turizme kazandırılıyor. Antik dönem sanat ve ticaret merkezi olan Knidos, sütunlu liman caddesi, agorası, iki tiyatrosu ve iki limanıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Antik kent, astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos gibi isimlerin yaşamına tanıklık etmiş olmasıyla da tarihi önem taşıyor. Eudoksus’un geliştirdiği güneş saati ise hala kentin dikkat çeken yapıları arasında yer alıyor.

12 AY SÜREN KAZI ÇALIŞMALARI

Knidos’ta kazı çalışmaları, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yıl boyunca devam ediyor. Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, kentin ana yolları ile kamusal ve dini yapıların yavaş yavaş açığa çıkarıldığını, bu süreçte bilimsel yayınlar hazırlandığını ve konservasyon çalışmaları yapıldığını belirtti.

Doksanaltı, kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, aynı zamanda antik kentin ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiğini ifade etti.

MOZAİKLER VE YENİ KEŞİFLER

Kazı çalışmalarının yoğunlaştığı büyük kilisede, M.S. 5. ve 7. yüzyıllar arasına ait önemli bulgular elde edildiğini belirten Prof. Dr. Doksanaltı, özellikle zemin mozaiklerinin dikkat çektiğini söyledi.

“Mozaiklerde panter, aslan ve dağ keçisi gibi hayvan motifleri, bitkisel bezemeler ve cennet tasvirleri yer alıyor. Bu mozaikler, dönemin saray üslubunu yansıtan usta işçiliğiyle yapılmış. Kilisenin sütunları ve oturma sıraları ayağa kaldırılarak ziyaret edilecek yeni bir destinasyon oluşturuldu.” dedi.

Antik kentte daha önce bulunan Arapça duvar yazılarına ek olarak, İslam fetihlerine dair önemli ipuçları içeren yeni duvar yazıları da ortaya çıkarıldı.

ANTİK ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI

Kentteki kazılarda, ada ve parselleri ayıran teras duvarlarının açığa çıkarılmasıyla antik dönemin şehircilik anlayışına dair önemli bilgiler elde edildi. Prof. Dr. Doksanaltı, Knidos’un sürprizlerle dolu bir yer olduğunu ve gelecekte daha fazla kitabenin bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Knidos Antik Kenti’nde kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları ile bölgenin turistik cazibesi her geçen gün artırılıyor.