Anavarza Antik Kenti'nde Havariler Kilisesi'nin kazı çalışmaları başladı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:12

Güncelleme: 04.11.2024 - 13:12

Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti, tarihi "Yenilmez şehir" unvanıyla tanınırken, Havariler Kilisesi’nin kazı çalışmaları "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında başlatıldı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan bu önemli antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarının başkanlığını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan üstleniyor.

Antik dünyanın ilk çift şeritli yolunu ve zafer takını barındıran Anavarza'da, sezon kazıları yanı sıra "Geleceğe Miras Projesi" çerçevesinde de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında, Anavarza'nın en büyük kilisesi olarak bilinen Havariler Kilisesi'nde kazı çalışmaları başlamış durumda.

HAVARİLER KİLİSESİ'NİN ÖNEMİ

Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan, Anavarza’nın tarihte başkentlik yapmış önemli bir antik kent olduğunu belirterek, "Roma ve Bizans dönemi tapınakları ile Abbasi dönemine ait camilerin bulunduğu Anavarza’da 2012 yılından beri sürdürülen çalışmalarda henüz kazısı tamamlanmış bir yapı yok" dedi.

Erhan, Havariler Kilisesi'nin kentin merkezinde inşa edildiğini ve üç bölmeli bazilikal planda olduğunu aktararak, yapının ölçülerinin 56 metreye 28 metre olarak belirlendiğini ifade etti. Ayrıca, yapının Roma tapınağı özellikleri taşıdığını vurguladı. "En az iki katlı bir Roma tapınağı olduğu anlaşılıyor. Hristiyanlığa geçiş sürecinde yapıya bazı ilaveler yapılmış ve pagan izleri, haç ve Hristiyanlık simgeleri ile değiştirilmiştir" diye ekledi.

YAPININ GELECEĞİ

Doç. Dr. Erhan, kilisenin Anavarza'da tespit ettikleri en büyük kilise olduğunu belirterek, "Erken Hristiyanlık için çok önemli bir kilise. Kentin 4-5'inci yüzyıldan itibaren bir piskoposluk merkezi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu yapı merkez kilise olarak değerlendirilebilir" dedi.

Kazı çalışmalarının şu an 25 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğünü ve kesintisiz devam edeceğini belirten Erhan, "Kısa süre içerisinde, 1.5-2 metrede kilisenin tabanına ulaşmayı planlıyoruz. Kazıları tamamladıktan sonra restorasyon projesine geçeceğiz. Yapıyı ziyarete açmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak, Anavarza’nın tarihe ışık tutacak zenginliklere sahip olduğunu ifade eden Erhan, buradaki kazıların uzun yıllar süreceğini sözlerine ekledi.