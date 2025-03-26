Knidos antik kentinde yapılan “Knidos otopark alanı” düzenlemesine Arkeologlar Derneği’nden gazetemize açıklama: 'Proje turizm odaklı'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 08:48

Ege Denizi’yle Akdeniz arasında doğubatı yönünde uzanan 70 km uzunluğuyla doğal bir sınır oluşturan Reşadiye (Datça) Yarımadası’nın en ucundaki Knidos antik kenti konumu, çifte limanı ve arkeolojik kalıntılarıyla önemli bir antik yerleşim. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı ile uygulanması planlanan “Knidos Örenyeri çevre düzenleme ve ziyaretçi karşılama merkezi yapımı” kapsamındaki otopark yapımı ile gündemde. Otopark alanının antik kentin alanında yer almasına ise tepkiler sürüyor.

‘KNİDOS’A OLUMSUZ ETKİSİ OLACAĞI AŞİKAR’

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Bülent Türkmen, gazetemize yaptığı açıklamada, bu tür projelerde turizmin ön planda tutulduğunu vurguluyor. Türkmen, “Antik kentler ören yeri statüsüne alındığında bir karşılama merkezi ve dolayısıyla da bir otopark ihtiyaç haline geliyor. Ancak böyle bir projenin nereye ve nasıl yapılacağı meselesi asıl sorunu oluşturmakta. Belli ki bu ihtiyaç ziyaretçi yoğunluğundan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu da şu demektir ki tur kapsamında buraya çok sayıda büyük araç girecek. Bu yoğun araç trafiği bile otopark olarak planlanan alana sıfır konumundaki Knidos antik kentinin duvarları üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı aşikârdır. Bu nedenle otoparkın ören yerinin dışına yapılmasının ve buradan da daha hafif araçlarla ya da deniz yoluyla transferin yapılmasının ören yerinde oluşacak olumsuz etkileri azaltacağı açıktır. Ne yazık ki bu tür projeler sadece turizm odaklı düşünülerek hayata geçirilmeye çalışılıyor. Oysa öncelik oradaki kültürel mirasın korunması olmalıdır” diyor.

KNİDOS 2024 ÇALIŞMALARI VE YAPILAR...

Knidos antik kentinde yakın zamanda yapılan kazı çalışmalarında birçok buluntu ortaya çaktı. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Knidos Kazı ve Restorasyon Başkanı Prof. Dr Ertekin Doksanaltı’dan aldığımız bilgiye göre kazılar, bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor ve bu yıl içerisinde kentin meclis binasında kazı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

B Kilisesi

Knidos’ta bulunan yedi kiliseden biri ve en büyüğü olan B Kilisesi, 2024 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda tamamen açığa çıkarıldı. Kazı, koruma-onarım ve anastylosis çalışmaları sonucunda B Kilisesi, bugün Knidos’ta gezilebilen anıtlardan biri haline geldi. Kilisede ve çevresinde tespit edilen Arapça grafitiler, Emeviler tarafından yapılan II. İstanbul Kuşatması sırasında ya da sonrasında buraya gelen Arap askerlerinin varlığına işaret etmesi bakımından oldukça dikkat çekici. Bu buluntular İslam fetihleri ile alakalı en kesin arkeolojik veriler olup, Knidos’ta 50’ye yakın yeni yazıt ile İstanbul fetih seferlerine katılan boylar, kabileler, komutanların isimleri ile tarihlere ulaşıldı.

Propylon

Anıtsal Propylon, Knidos’un en önemli tanrısı olan Apollon Karneios’a adanmış kutsal alanın doğusuna yerleştirilmiş. Kentin en önemli iki caddesi olan Liman Caddesi ile doğu-batı yönlü Ana Cadde’nin kesişim noktasına inşa edilen Propylon, hiç şüphesiz kentin en önemli dini bayramlarından biri olan Karnelia şenliklerine ev sahipliği yapmıştır.

Symmachos Heroonu

Dionysos Stoası’nda yer alan Symmachos heroonu, Knidos’un iyi korunmuş anıtlarından biri. Stoada bulunan yazıtlar, Roma İmparatoru Hadrian Dönemi’nde Stoa yapısında yapılan kapsamlı yenileme ve onarım çalışmalarına, Knidos’un önemli ailelerinden birine mensup Symmachos’un sponsor olduğunu gösteriyor. Kente yapılan bu cömert hizmetin ardından Knidoslular, Symmachos’a olan minnettarlıklarını göstermek amacıyla Stoa’nın bir odasını ona adamışlar.