Koç Topluluğu 100. Yılında Vehbi Koç Ödülü’nü Canan Tolon’a sundu

Aynı anda bütün ülkede izlenime giren filmi, Alança orkestrası eşliğinde Halit Ergenç ve Alança Oskay canlı olarak seslendirdi. Vehbi Koç Ödülü bu yıl kültür alanında Canan Tolon’a verildi.

Törendeki konuşmasında topluluğun geçmişten bugüne uzanan hikâyesi ve ikinci yüzyıla dair perspektifini betimleyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sözlerine, “Bu yıl 25’incisini düzenlediğimiz Vehbi Koç Ödül Töreni bizim için her zamankinden daha anlamlı ve özel. Zîrâ bu sene kurucumuz merhûm Vehbi Bey’in temellerini attığı Koç Topluluğu’nun 100’üncü yaşını idrâk ediyoruz.” diye başladı. Ömer Koç, “100. yıl filmimizde de vurguladığımız gibi; asırlık tarihimizi sâdece unutulmaz hikâyeler değil, bu hikâyeleri mümkün kılan yüzler de oluşturuyor. İşte bu sebeple bizim yüzyılımız unutulmaz yüzlerle dolu.” diyerek sahada, fabrikalarda, ofislerde sorumluluk alan çalışma arkadaşları, bayileri, iş ortaklarının emekleri neticesinde 100. yaşlarını büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Topluluğun, Millî Mücâdele’den yeni çıkmış bir memlekette, Cumhuriyetin ilânı ile şekillenen parlak bir istikbâl tasavvurunun içinde doğduğunu hatırlatan Ömer Koç, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, küllerinden doğan bir ulusa istikâmet çizerek bir medeniyet ve aydınlanma projesi inşâ etmiştir. Bu şartlar içerisinde kurulmuş olan Topluluğumuz; Cumhuriyet’in fikir ve ilkelerini samîmiyetle benimsemiş, değerlerini kendisine rehber edinmiştir.” dedi.

Topluluğun bir asırlık yolculuğunda sanayileşme, kalkınma ve kurumsallaşmanın öncülerinden olduğuna dikkat çeken, bu süreçte pek çok alanda ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten Ömer Koç, “Kuşaklar boyunca inşâ edilen birikim neticesinde bugün 60’ın üzerinde ülkede 120 binden fazla çalışma arkadaşımızla faaliyet gösteren uluslararası bir teşkilât hâline gelmiştir. Topluluğumuz 100 yıllık hikâyesinde eğitime, bilime, kültüre ve sanâta katkıyı sorumluluğunun ayrılmaz bir parçası addetmiştir. Bu anlayışın bir yansıması olarak, 57 yıl önce Vehbi Koç Vakfı kurulmuştur. Vehbi Bey’in ‘insânî ve millî bir vazîfe’ olarak târif ettiği hayır işleri, kurumlara ilâve olarak hayata geçirilen projeler, burs programları ve sivil topluma verilen desteklerle yürütülmeye devam etmektedir.” diyerek aynı istikâmette yola devâm edeceklerini ifade etti.





VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ’NE CANAN TOLON LAYIK GÖRÜLDÜ

Her sene dönüşümlü olarak eğitim, kültür ve sağlık alanlarında Türkiye’nin ve Türk insanının gelişimine katkı sunan kıymetli isimlere verilen ödül bu yıl “kültür” sahasında verildi. Ömer Koç ödülü, “Sanatın en kıymetli tarafı alışılmışı sorgulatması ve değişimi teşvik etmesidir. Bu yılki ödüle layık görülen sanatçı da; alışılmış kalıpların ötesine geçen, düşünmeye dâvet eden bir yaklaşımı temsîl ediyor.” diyerek Canan Tolon’a sundu. Sağlık sorunlarına rağmen çalışmalarını başarıyla sürdüren Tolon ise, “Bu ödül benim için geleceğe dönük bir destek ve aynı zamanda bir cesaret kaynağı. Beni bu değerli ödüle layık gören Vehbi Koç Vakfı’na ve Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çocukken, ‘İstediğin her şey olabilirsin’ mottosu benim için hiç geçerli değildi. Hatta biraz ürkütücü de geliyordu. Bunları erken yaşta bilmek garip bir şekilde benim için bir özgürlük oldu. Ve hayal kurmak için bir engel değildi. Sanat üretimi çok yalnız bir süreçtir; ama zihinde bir kalabalıkla birlikte yaratılır, üretilir ve oluşur. Size yakın olanlar, henüz tanımadıklarınız, ya da hiçbir zaman tanışmayacaklarınız… Onlarla bir diyalog kurduğunuzu hayal edersiniz. Hayal kurmak bir güçtür.” dedi.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Prof. Dr. Zeynep Çelik, Prof. Dr. Ayla Ödekan, Kerem Kabadayı, Murathan Mungan ve Sadık Karamustafa’dan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği üç aday arasından seçilerek bu ödüle layık görülen Tolon, insan deneyimi, değişim ve hafıza etrafında şekillenen çalışmalarıyla didaktik bir dil kurmak yerine sorular soran, izleyiciyi düşünmeye davet eden bir yaklaşım benimsiyor. Göç, yıkım ve zaman gibi temalar üzerinden günümüzün toplumsal gerçekliklerine işaret ederken, mekânı parçalayarak ve katmanlayarak kurduğu çok boyutlu anlatımıyla dikkat çekiyor. .

Divan Kuruçeşme’deki Vehbi Koç Vakfı Başkanı Semahat Arsel, Başkan Vekili Rahmi Koç’un ev sahipliğindeki törene Koç ailesi, Koç Topluluğu üyeleri, seçici kurul üyeleri, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Gördün Taner, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Suna İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Birol, YKY Genel Yayın Yönetmeni Tülay Güngen, AIMA Onursal Başkanı Filiz Ali, Tolon’un yakın arkadaşları Serra Yılmaz, Melih Fereli, Pierre Antoine Ullmo ve aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen, yazarlarımız Jale Özgentürk, Özlem Yüzak, Zeynep Oral’ın da olduğu çok sayıda gazeteci, sanatçı ve iş insanı katıldı.