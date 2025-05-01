Koç Üniversitesi VEKAM’dan “Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında” paneli

Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:15

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:15

Koç Üniversitesi VEKAM, 5 Mayıs’ta “Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında” isimli bir panel düzenleyecek. Koç Üniversitesi VEKAM Ankara Bağ Evi’nde düzenlenecek olan panelde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş öyküsü ele alınacak. Etkinlik, saat 13.30’da Koç Üniversitesi VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu ve Kapadokya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeki Kamil Ülkenli’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak.

13.45’te ODTÜ’den Prof. Dr. İlhan Tekeli, “Atatürk Orman Çiftliği’nin Kuruluş Öyküsü ve Kentle İlişkisinin Ona Açtığı Evrilme Dinamiği” isimli çerçeve konuşmasını gerçekleştirecek. Tekeli’nin konuşmasının ardından saat 15.05’te yapılacak panelle etkinlik sonlanacak. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Zeki Kamil Ülkenli’nin yapacağı panelde konuşmacı olarak Kapadokya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Cengizkan, Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Küçükyalçın, ODTÜ’den Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Prof. Dr. Çağatay Keskinok yer alırken, Y. Şehir Plancısı Funda Erkal da panelist olarak bulunacak.