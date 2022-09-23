Gerçek Suçlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gerçek Suçlar filminin IMDb puanı kaç?
Yönetmenliğini Alexandros Avranas'ın üstlendiği 2016 yapımı Gerçek Suçlar filmi, tv ekranlarında izleyici ile sık sık buluşan yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Gerçek Suçlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gerçek Suçlar filminin IMDb puanı kaç?
Suç ve drama türünde çekilmiş sinema filmi Gerçek Suçlar, başrol oyuncusu Jim Carrey ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini alıyor. İşte, televizyon ekranlarına gelen yapıma dair merak edilenler...
GERÇEK SUÇLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
New Yorker gazetesinin 2008 tarihli ve David Grann imzalı bir köşe yazısını temel alan film bir cinayet soruşturmasının etrafında dönüyor. Katledilen bir iş adamı dedektiflerin devreye girmesine sebebiyet verir. Amaç katili yakalamaktır. Ancak araştırma derinleştikçe cinayet yönteminin ve geride kalan ipuçlarının bir yazarın romanında yazdığı bir cinayetle tedirgin edici benzerlikler taşımaktadır...
GERÇEK SUÇLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Jim Carrey
- Charlotte Gainsbourg
- Marton Csokas
- Kati Outinen
- Vlad Ivanov
- Robert Wieckiewicz
GERÇEK SUÇLAR FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 4.7/10'dur.
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