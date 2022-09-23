11 ödüllü klasik film: Yüzüklerin Efendisi, Kralın Dönüşü filminin konusu nedir, IMDb puanı kaç?

23 Eylül 2022 Cuma, 12:40

Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren fantezi filmi Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte, Yüzüklerin Efendisi film serisinin Yüzük Kardeşliği ve İki Kule'den sonra üçüncü filmi olan yapıma dair merak edilenler...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ KONUSU NEDİR?

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit'in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya'nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük'ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir.

KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Başarılı film, IMDb derecelendirmesinde 9/10 alarak yüksek puanlı filmler listesine adını yazdırmıştır.

FİLMİN BAŞARILARI REKOR KIRMIŞTI

17 Aralık 2003 tarihinde gösterime giren Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, tüm zamanların en çok gişe hasılatı kazanan filmlerinden biri oldu. Film toplamda 1.119.110.941 Amerikan doları kazandı. Ayrıca on bir dalda Akademi Ödülü'ne aday olan film, aday olduğu bütün kategorileri kazandı ve Ben-Hur (1959) ve Titanik (1997) ile birlikte bunu başaran filmlerden biri oldu.

Ayrıca En İyi Film dalında Akademi Ödülü kazanan tek fantezi türündeki film oldu. Filmin sinemalarda gösterilen kurgusuna 52 dakika daha eklenerek hazırlanan Uzatılmış Özel Versiyon 14 Aralık 2004 tarihinde DVD olarak dağıtıldı.

KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?