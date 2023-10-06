Kokteyl festivali başlıyor
Küçükçitflik Park, hafta sonu popüler mekânların karışımlarını müzik eşliğinde katılımcılara sunacak
İstanbul Cocktail Festival, 7-8 Ekim’de bu sene ikinci kez KüçükÇiftlik Park'ta müdavimlerini bekliyor. İlk akşamın sahne kapanışını yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena yapacak. Pazar günü ise festivalin kapıları genç Fransız şarkıcı Kazy Lambist ile kapanacak. 2 gün boyunca müziğin hiç susmayacağı festivalde Elephanz, Mary Jane, Seda Erciyes, Santi & Tuğçe şehre dönen kokteyl severlere eğlenceli saatler yaşatacak. Wonder Wheel ve URU organizasyonu ile gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix, Biletino, Cocktail Festival uygulaması ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışta.
Blok.Mekan, Finn, Mathilda’s Cocktail Bar, Ranchero Mexican Restaurant, Secular gibi popüler kokteyl mekânlarının pop-up barlar açacağı festivalde, uzman miksolojistlerin elinden çıkmış karışımlar katılımcılara farklı lezzetler tatma imkânı verecek. Ayrıca miksolojistler ve gurmelerden atölyeler, her damak tadına hitap edecek yemek alanı, özgün butiklerin tasarım ürünleri, gün boyu sürecek aktiviteler ve oyunlar yer alacak.
PERFORMANS PROGRAMI:
7 EKİM CUMARTESİ
Athena
Elephanz
Seda Erciyes
DJ Can Molti
DJ Pekiner
8 EKİM PAZAR
Kazy Lambist
Santi & Tuğçe
Mary Jane
DJ Diana Swan
DJ Konuralp
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