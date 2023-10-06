Kokteyl festivali başlıyor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:01

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:01

İstanbul Cocktail Festival, 7-8 Ekim’de bu sene ikinci kez KüçükÇiftlik Park'ta müdavimlerini bekliyor. İlk akşamın sahne kapanışını yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena yapacak. Pazar günü ise festivalin kapıları genç Fransız şarkıcı Kazy Lambist ile kapanacak. 2 gün boyunca müziğin hiç susmayacağı festivalde Elephanz, Mary Jane, Seda Erciyes, Santi & Tuğçe şehre dönen kokteyl severlere eğlenceli saatler yaşatacak. Wonder Wheel ve URU organizasyonu ile gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix, Biletino, Cocktail Festival uygulaması ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışta.

Blok.Mekan, Finn, Mathilda’s Cocktail Bar, Ranchero Mexican Restaurant, Secular gibi popüler kokteyl mekânlarının pop-up barlar açacağı festivalde, uzman miksolojistlerin elinden çıkmış karışımlar katılımcılara farklı lezzetler tatma imkânı verecek. Ayrıca miksolojistler ve gurmelerden atölyeler, her damak tadına hitap edecek yemek alanı, özgün butiklerin tasarım ürünleri, gün boyu sürecek aktiviteler ve oyunlar yer alacak.

PERFORMANS PROGRAMI:

7 EKİM CUMARTESİ

Athena

Elephanz

Seda Erciyes

DJ Can Molti

DJ Pekiner

8 EKİM PAZAR

Kazy Lambist

Santi & Tuğçe

Mary Jane

DJ Diana Swan

DJ Konuralp