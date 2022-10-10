Koku uzmanlığı eğitimi başlıyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:41

Eğitimde uzmanlar, koku kültürünü aşılayarak, güncel çalışmalara yönelik bilgi veriyor. Program bittikten sonra meslekî yeterlilik kurumunun sınavına girip başarı elde eden her öğrenci, uluslararası geçerliliğe sahip koku uzmanlığı alanında Meslekî Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanıyor.

Koku uzmanlığı, Parfüm Tasarımcısı, Aromaterapisi ve Koku Uzmanı Bihter Türkân Ergül’ün başkan yardımcılığı ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği’nin girişimleriyle 2019 yılında ilk kez Türkiye’de tüm dünyada geçerliliği olan bir meslek olarak statüsünü kazandı. Koku Akademisi, bir zamanlar Türkiye topraklarında hüküm süren Sümer, Hitit, Asur, Babil, Roma, Mısır, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı gibi medeniyetlerde farklı işlevlerle var olan bir mesleği yaşatmayı hedefliyor. Koku Kültürü ve Turizmi Derneği ile Koku Akademisi, çok sayıda sektörün ihtiyaç duyduğu önemli bir uzmanlığı dünyaya kazandırmasıyla dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirilen önemli bir eğitim projesine imza attı.

EĞİTİMLER İKİ MODÜL HÂLİNDE VERİLİYOR

Koku uzmanlığı eğitimi, parfüm tasarımı, aromaterapi, kokunun kültürünün tarih, koku ve psikoloji ilişkisi, koku ve sağlık, koku ve genetik, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve kokulu maddelerin ekstraksyonu, uçucu ve sabit yağların özellikleri, damıtma yöntemleri, kokulu maddelerin satışı ve kokuyla ilgili akla gelebilecek her şeyi içeren birçok konunun yer aldığı oldukça kapsamlı bir müfredatla gerçekleştiriliyor. Koku Akademisi’nin eğitim kadrosunda alanında yetkin çeşitli uzmanlar, parfüm tasarımcıları, aroma terapistler ve akademisyenler yer alıyor.

Koku Akademisi’nde koku uzmanlığı başlangıç ve ileri seviye olmak üzere iki modül hâlinde veriliyor. Koku uzmanı olmak isteyenler seçtikleri herhangi bir modülün eğitimini de alabiliyor.

Eğitimin ardından mesleki yeterlilik belgesi alacağını belirten Koku Akademisi kurucularından Bihter Türkan Ergül, “Koku Akademisi, topraktan şişelenmeye kadar bütün serüveni anlatır Koku Akademisi. Mezopotamya, Hitit, Babil, Sümer, Selçuklu, Osmanlı kültürlerine baktığınızda bulunduğumuz topraklar koku kültürünün doğduğu yerler. Antik Çağ’dan bu yana uygulanan ritüeller, Osmanlı’daki şifahanelerden kokunun kozmetik uygulamalarına, devlet erkanından gündelik hayata koku her yerde var. Koku uzmanı olabilmek için, parfüm tasarım evlerinde, parfümerlerde, havalimanlarındaki free shop’larda çalışmak için yapılan başvurularda koku uzmanlığı sertifikasına sahip olmak başvuru şartları arasında yer alacak” dedi.

Koku Akademisi’nin müfredatında yer alan temel konuların bazıları şöyle sıralanıyor:

Koku kültürünün tarihi

Koku ve arkeoloji

Koku ve sağlık

Kokunun aromaterapideki yeri

Koku ve psikoloji

Kokunun kozmetik yönü

Koku hammaddeleri üretim yöntemleri

Kokunun notalama sistemleri

Parfüm tasarımı

Eğitim müfredatında yer verilen ana konular kapsamında işlenecek bazı başlıklar ise şöyle yer alıyor:

Aromatik yağların şifası

Burun anatomisi ve anozmik koku hastalıkları

Doğal koku kozmetiği müfredatları

Koku analizi raporu okuma

Kokuyu doğru seçme

Koku numunesi seçimi

Mitolojideki koku ritüelleri

Parfüm ve koku tasarımında iş güvenliği

Parfüm sunumları.

Koku Akademisi’nin eğitim kadrosunda yer alan isimler ise şöyle sıralanıyor:

Aromaterapi Uzmanı İpek Çaldemir Çalışkan

Doğal ve Bitkisel İlaçlar Bilimi Uzmanı ve Eczacı Prof. Dr. Murat Kartal

Fitoterapist ve Eczacı Zeynep Cansın Gelişli

Klinik Aromaterapi Uzmanı Ayşe Tolga

Koku Uzmanı, Parfüm Tasarımcısı ve Aromaterapi Uzmanı Bihter Türkân Ergül

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ,

Parfümör Yasir Kantarcı

Ziraat Yüksek Mühendisi, Doç Dr. Sabri Erbaş

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Nazım Tanrıkulu

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gürsoy

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül.

Koku Akademisi’nde bu yıl eğitim alan öğrenciler eğitimden oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Evde doğal kokular, merhemler yaptıklarını söyleyen katılımcılar, teorik ve pratik zengin içeriği sayesinde bu alandaki kültürlerinin daha da geliştiğini ifade etti.