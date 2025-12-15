Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları sergisi açıldı

Sergide Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonları ile birlikte aralarında ressam Berna Türemen’in, Naile Akıncı ailesinin de olduğu sanat dünyasının önde gelen isimlerinden koleksiyoner Cengiz Akıncı'nın danışmanlığında İBB Sanat Koleksiyonlarına bağış yoluyla eklenen 311 eser de geniş yer kaplıyor.

Açılış öncesinde Feshane'de düzenlenen törenle İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel tarafından bağışçılara teşekkür plaketi sunuldu. Eşi Mavinin ressamı Ali İsmail Türemen’in ve kendisinin 195 eseri ile Türemen koleksiyonundan dokuz eser bağışlayan Berna Türemen, törene İnönü’nün arkadaşı, senatör babası Halit Sarıkaya’nın 1950’deki Halk Partisi rozeti ile geldi ve Aslan'a rozeti emanet ederken Halk Partisi’ne olan gönül bağını ifade etti.

Kökleri 19. yüzyıl Tanzimat reformlarına ve 1925'te Şişli’deki Atatürk Evi’nde kurulan İnkılap Müzesi girişimine uzanan İBB Koleksiyonlarından yapılan, Giovanni Bellini'den Tevfik Fikret'e, Abdülmecid Efendi'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na geniş bir sanatçı yelpazesi ile, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un sanatsal ve kültürel modernleşme sürecinin panoramasını yansıtan sergi, 13 Aralık 2026’ya dek Artİstanbul Feshane’de İstanbullularla buluşmaya devam edecek.