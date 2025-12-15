Gaziantep FK'den istifa etmişti: Burak Yılmaz flaş kararın sebebini açıkladı!

Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz karşılaşmanın ardından yaptığı açılamada, 2 maç sonra görevi bırakacağını açıklamıştı. Ayrılık beklenenden erken gerçekleşti ve Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın istifa ettiğini duyurdu.

Bu duyurunun hemen ardından Burak Yılmaz'dan açıklama geldi.

Burak Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Futbol Kulübü’ndeki teknik direktörlük görevim, aldığım karar neticesinde bugün itibariyle sona ermiştir.

Göreve geldiğimizde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, özgüveni zedelenmiş ve transfer konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldık. Takıma katılmalarına öncülük ettiğimiz, bugün itibariyle kulübe ciddi bir gelir getirecek transferlerimizi gerçekleştirdik. Takımımızın performansını her geçen hafta artırarak ligdeki konumu itibariyle Avrupa Kupaları’na gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir takımı devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz.

Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak, saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problem ile karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleri ile konuşarak, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik.

Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakârlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken, dün oynanan maçta yaşadıklarım, olaylar silsilesinin ilk örneği değil; son ve en çarpıcı resmiydi.

Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanılan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimin doğrultusunda, gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermediğimi ve vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum.

Bu süreçte başta başkanımız Memik Yılmaz’a, çok değerli futbolcularımıza, bize destek olan şehrin ileri gelenlerine ve tüm kulüp personelimize yürekten teşekkür ediyorum.

Son söz...

Çok sevgili ve değerli futbolcularım; sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi, insan sevdiklerini unutamazmış. Sizi asla unutmayacağım..."

NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar.

Saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi. Benim ekibim hak etmedi. O yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."