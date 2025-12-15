Müdür, öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu: O görüntülere inceleme başlatıldı!

İnegöl ilçesinde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda 12 Aralık’ta skandal bir olay meydana geldi.
Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., M.K. (11) adlı öğrenciyi; iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.
Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. M.K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OKULLARDA ŞİDDET OLAYLARI SÜRÜYOR
Yaşanan olay akıllara Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir eğitim merkezinde öğrencilerin sıraya bağlanıp ders işletmeye çalışılmasını getirdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlenmişti. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştı.
10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ DARBEDİLMİŞTİ!
Şanlıurfa'da da 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.S., derste arkadaşlarının gözü önünde sınıf öğretmeni A.K. tarafından feci şekilde darbedilmişti.
Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.