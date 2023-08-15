'Komünist Osman’ belgeseli Bodrumlularla buluşacak

Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:04

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:04

Bodrum Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ev sahipliğinde Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde Osman Özgüven ve Yerel Devrim Belgeseli ile “Sosyal Demokrasi ve Toplumcu Belediyecilik” söyleşisi gerçekleştirilecek. Siyasi yaşamını SODEP, SHP, CHP ekseninde sürdüren ve Türkiye Çevre Hareketinin önderlerinden olan “Komünist Osman” lakaplı Özgüven ve yoldaşlarının hikayesinin anlatıldığı belgesel, 18 Ağustos Cuma günü Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde saat 21.00’de Bodrum yaşayanlarıyla buluşacak.

Belgesel gösteriminin ardından “Sosyal Demokrasi ve Toplumcu Belediyecilik” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Tansu Özcan’ın yapacağı, izleyicilerin soru ve cevaplarıyla ilerleyecek söyleşiye CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Kültür Bakanı ve SODEV Kurucusu Ercan Karakaş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Gazeteci Yönetmen Gökmen Ulu katılacak.

Programda emek, demokrasi, barış mücadelesinin simge isimlerinden olan, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla yerel yönetim devrimi yapan Osman Özgüven de onur konuğu olacak.

Osman Özgüven ve Yerel Devrim Belgeselinin yönetmenliğini Gazeteci Gökmen Ulu yaparken anlatıcıları arasında siyasetçiler, hukukçular, çevreciler, işçiler, sendikacılar, belediyecilerin yanı sıra sanatçılar Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Suavi, Cahit Berkay, Orhan Aydın yer aldı.