Kongar ve Kalkandelen’den ‘Karşı Devrim Filizleri ve Darbeleri (1971-2002)’
Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen’in Devrimi ve Karşı Devrimi diyalektik yaklaşımla irdeledikleri Devrimin ve Karşı Devrimin 100 Yılı (Remzi Kitabevi) adlı çalışmalarının kısa süre önce yayımlanan ikinci cildi ‘Karşı Devrim Filizleri ve Darbeleri (1971-2002)’; emperyalist güçlerle içerideki sağcı / gerici güçlerin işbirliğiyle yapılan “Karşı Devrim Darbeleri”ni ve bunların yıkıcı etkilerini anlatan bölümlerden oluşuyor.
Fotoğraf: KAAN SAĞANAK (solda) / Fotoğraf: CEREN AKSAN MUMCU (sağda)
Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen’in Devrimi ve Karşı Devrimi diyalektik yaklaşımla irdeledikleri Devrimin ve Karşı Devrimin 100 Yılı (Remzi Kitabevi) adlı çalışmalarının bu ikinci cildi, emperyalist güçlerle içerideki sağcı / gerici güçlerin işbirliğiyle yapılan “Karşı Devrim Darbeleri”ni ve bunların yıkıcı etkilerini anlatan bölümlerden oluşuyor.
Bu cilt, “Karşı Devrim Darbeleri”ni görünür hale getiren 12 Mart askeri müdahalesiyle başlıyor. 1961 Anayasası’nı tümüyle yürürlükten kaldırarak Siyasal İslam’ı iktidara taşıyan yapıyı sağlamlaştıran 12 Eylül askeri darbesiyle sürdürülüyor ve AKP’nin iktidar olduğu tarihe kadar geliniyor.
Bu ciltte, günlük olayların art arda dizilimi sırasında gözden kaçırılabilecek olan bazı önemli olay zincirleri, ana metnin sonunda ekler olarak, ayrı listelerle sunuluyor.
1970’lerden sonraki gazeteci cinayetleri, Ermeni terör örgütlerinin saldırıları ve 1961 Anayasası’nın özgürlükçü yapısını dışlayarak Türkiye’yi sağ yapılanmaya göre ayarlamak isteyenlerin kışkırttığı siyasal cinayetler toplu halde gösteriliyor.
Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı 2: Karşı Devrim Filizleri ve Darbeleri (1971-2002) / Emre Kongar, Zülâl Kalkandelen / Remzi Kitabevi / 448 s. / 2022.
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