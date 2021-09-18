Konser izleme adabı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Müzisyen Yurdaer Doğulu’nun oğlu, ilk bestesini 16 yaşında yapmış, gitar çalıp şarkı söyleyerek büyümüş, 28 yıllık müzik yaşamında sahne performansı ve güzel yüzüyle gençlerin gözdesi bir pop şarkıcısı. Caz Festivali’nde Garanti Bankası sponsorluğuyla sahne alırken hit parçalarını 2016’da caz ritminde yeniden düzenlediği biçimiyle ve senfonik orkestrayla söyledi.

İHTİMALLER

Kenan Doğulu, sahnede açık pembe kostümü ve spor ayakkabılarıyla gençlik ilahı Amerikalı bir şarkıcı gibi. Performans ise caz, swing ve “İhtimaller”. Kalabalık ekibi sürekli değişiyor, sürpriz konuklar ve sololar geliyor, keyifle caz dinliyoruz. Bir de seyirci Kenan Doğulu’nun pop değil, farklı tarzına uygun davransa? Saçını savurup “bak konserdeyim” selfiesi çekmelere doyamayanlara, patlamış mısır yiyenlere bile razı oldum ama arka sıramızda yüksek sesle resmen geyik yapanlar? Bakmak yetmiyor, sesli uyarıyorum, “Hem muhabbet ediyoruz hem seyrediyoruz, ne olmuş ki?” rahatlığı! Muhabbete geldiysen konserde işin ne? Bara git, DJ dinler, muhabbet edersin. Konser dinlemenin adabı vardır; pop dinlerken şarkıya eşlik edebilirsin, caz dinlerken alkış tutarsın ama saksafon solo yapılırken yüksek sesle muhabbet edemezsin! Uyardığımız için dalga geçiyor, gülüyor ve devam ediyorlar. Konseri bitiremeden olay çıkarmayalım diye çıktık, sponsorun verdiği davetiyelerle gelenlermiş, öğrenince iyice üzüldüm.