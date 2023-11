Konser ve tiyatro izlememiş yurttaşlar için özel proje: İlkleri yaşıyorlar

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:59

Proje, heyecan verici bir proje. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çok büyük bir nüfus hayatında hiç konser veya tiyatro etkinliği izlememiş durumda. İstanbul içinde bile bu oran çok yüksek. Bu projeyle İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan, hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş yetişkinler ve çocuklar Zorlu PSM’deki konser ve tiyatro etkinliklerinde ağırlanıyor. Şimdilik İstanbul’dan katılım sağlanabiliyorken ilerleyen yıllarda projenin tüm şehirlere yayılması amaçlanıyor.

‘DAHA İYİ BİR YAŞAM...’

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, SosyalBen Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ece Çiftçi ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın katıldığı basın toplantısında projeyle ilgili bilgi verildi. Filiz Ova, “Daha iyi bir yaşamı sadece kendimize değil, başkalarına da mümkün kılmak için her kurumun üstüne düşen sorumluğu yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Projemizin ilk senesinde her yaştan, her kesimden, her cinsiyetten 449 bireyin hayatına dokunmayı başardık, 2030 yılına kadar 15 binden fazla insanı kültür sanatla buluşturmayı hedefliyor” diye konuştu.

SosyalBen Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ece Çiftçi ise “Kültürel ve sanatsal faaliyetler çocukların kişisel gelişimlerinde önemli bir yere sahip olurken kendini ifade etme, özgüven, iletişim gibi temel kaslarını da güçlendirdiğini Zorlu PSM ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinde bizzat görüyor ve çocuklarımızın gelişimlerine hep birlikte eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MADDİ İMKÂNLAR BELİRLEYİCİ’



TEV Genel Müdürü Banu Taşkın şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz çağda, maddi imkânlar kültürel ve sosyal aktivitelere katılımı belirleyici bir faktör haline getirebiliyor. Gençlerimiz sanatsal faaliyete ayıracak ne vakit ne de finansal imkân yaratabiliyor. Ancak biz, bu durumu değiştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Sanata erişim, sadece eğlence ya da vakit geçirme amacı taşımıyor. Aksine, sanat, bireyleri düşünmeye, duygularını ifade etmeye, hayata farklı bir pencereden bakmaya teşvik ediyor.”