Son yılların en korkunç filmlerinden biri olan Talk to Me'den devam filmi geliyor!
Konuş Benimle filminin devam filminin geleceği duyuruldu. Peki, Konuş Benimle filminin konusu ne, oyuncuları kim? Konuş Benimle filminin türü ne? İşte ayrıntılar...
Konuş Benimle (Talk To Me) filminin yönetmen koltuğunda Michael Philippou ve Danny Philippou oturuyor. Filmin senaristliğini Danny Philippou ve Bill Hinzman üstleniyor.Eleştirmenler tarafından son yılların en korkunç filmi olarak tanımlanıyor.
Konuş Benimle, filmi ülkemizde 1 Eylül'de gösterime girecek. Yapımcılığını üstlenen A24 tarafından 4,5 milyon dolar gibi bir bütçeyle çekilmesine rağmen film, ülke genelinde 22 milyon dolarlık bir hasılat elde etmeyi başardı. Peki, Konuş Benimle filminin konusu ne, oyuncuları kim? Konuş Benimle filminin türü ne?
KONUŞ BENİMLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Konuş Benimle, mumyalanmış bir eli kullanarak ruhların canlanmasını sağlayan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, gizemli, mumyalanmış bir el bulur. Eli kullanan grup, bu sayede ruhları nasıl canlandıracaklarını keşfeder. Yaşadıkları heyecanın bağımlısı olan grubun içinde biri, ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakır ve bu durum üzerine onlar, kime güveneceklerini seçmek zorunda kaldıkları bir durumla karşı karşıya kalır.
KONUŞ BENİMLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ari McCarthy - Cole
Hamish Phillips - Tyson
Sunny Johnson - Duckett
Sophie Wilde - Mia
Marcus Johnson - Max
James Oliver - James
Joe Bird - Riley
Jett Gazley - Alex Varolli
Alexandra Jensen - Jade
Miranda Otto - Sue
Alexandria Steffensen - Rhea
Zoe Terakes - Hayley
Chris Alosio - Joss
Otis Dhanji - Daniel
Cass Cumerford - Quain
KONUŞ BENİMLE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Konuş Benimle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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