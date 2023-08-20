Son yılların en korkunç filmlerinden biri olan Talk to Me'den devam filmi geliyor!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:57

Güncelleme: 20.08.2023 - 20:57

Konuş Benimle (Talk To Me) filminin yönetmen koltuğunda Michael Philippou ve Danny Philippou oturuyor. Filmin senaristliğini Danny Philippou ve Bill Hinzman üstleniyor.Eleştirmenler tarafından son yılların en korkunç filmi olarak tanımlanıyor.

Konuş Benimle, filmi ülkemizde 1 Eylül'de gösterime girecek. Yapımcılığını üstlenen A24 tarafından 4,5 milyon dolar gibi bir bütçeyle çekilmesine rağmen film, ülke genelinde 22 milyon dolarlık bir hasılat elde etmeyi başardı. Peki, Konuş Benimle filminin konusu ne, oyuncuları kim? Konuş Benimle filminin türü ne?

KONUŞ BENİMLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Konuş Benimle, mumyalanmış bir eli kullanarak ruhların canlanmasını sağlayan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, gizemli, mumyalanmış bir el bulur. Eli kullanan grup, bu sayede ruhları nasıl canlandıracaklarını keşfeder. Yaşadıkları heyecanın bağımlısı olan grubun içinde biri, ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakır ve bu durum üzerine onlar, kime güveneceklerini seçmek zorunda kaldıkları bir durumla karşı karşıya kalır.

KONUŞ BENİMLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ari McCarthy - Cole

Hamish Phillips - Tyson

Sunny Johnson - Duckett

Sophie Wilde - Mia

Marcus Johnson - Max

James Oliver - James

Joe Bird - Riley

Jett Gazley - Alex Varolli

Alexandra Jensen - Jade

Miranda Otto - Sue

Alexandria Steffensen - Rhea

Zoe Terakes - Hayley

Chris Alosio - Joss

Otis Dhanji - Daniel

Cass Cumerford - Quain

KONUŞ BENİMLE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Konuş Benimle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.