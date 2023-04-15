Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 14:06

Güncelleme: 15.04.2023 - 14:06

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’da 14 uzun metraj ve 5 belgesel film ile 4 film projesinin sunumları yapıldı. Aynı zamanda post-prodüksiyonu devam eden 6 uzun metraj ve 2 belgesel filmin endüstri profesyonellerine gösterimleri 12-13-14 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı.

OGM Pictures’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen Köprüde Buluşma: Dizi atölyesinin seçkisinde yer alan dört projenin üreticileri sektör profesyonelleriyle eğitimlere katılırken, Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde yer alan projelerin üreticileri de senaryo, sunum ve yapım alanlarında eğitimler aldı. Sinemacıların filmlerini tamamlamalarına destek olmak amacıyla verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Köprüde Buluşmalar kapsamında verilen ödüller ve gerekçeleri ise şöyle:

Work in Progress Ödülleri (Jüri üyeleri: Anita Juka, Osnat Bukofzer ve Yorgos Tsourgiannis)

Anadolu Efes Ödülü: Etkileyici sinematik anlatımı ve müzik kullanımıyla birleştirilmiş meditatif hikâyesini, bireysel ve toplumsal travmayı belgesel ve kurmaca anlatı türlerini harmanlayarak anlatmasıyla Anadolu Efes Ödülü "Yeni Şafak Solarken"in oldu.





Etkileyici sinematik anlatımı ve müzik kullanımıyla birleştirilmiş meditatif hikâyesini, bireysel ve toplumsal travmayı belgesel ve kurmaca anlatı türlerini harmanlayarak anlatmasıyla Anadolu Efes Ödülü "Yeni Şafak Solarken"in oldu. Mattepost Post-Prodüksiyon Ödülü: Oyunculuk, sinematografi ve kalbe dokunmayı başaran müzik kullanımını, işlevsiz bir ailedeki ilişkileri benzersiz bir şekilde aktaran güçlü senaryosuyla birleştirerek, çağdaş Türkiye'de ataerkinin tezahürlerini vurgulayış biçimi gerekçesiyle Mattepost Post Prodüksiyon ödülü “Berna” filmine verildi.





Oyunculuk, sinematografi ve kalbe dokunmayı başaran müzik kullanımını, işlevsiz bir ailedeki ilişkileri benzersiz bir şekilde aktaran güçlü senaryosuyla birleştirerek, çağdaş Türkiye'de ataerkinin tezahürlerini vurgulayış biçimi gerekçesiyle Mattepost Post Prodüksiyon ödülü “Berna” filmine verildi. Başka Sinema Dağıtım ve Tanıtım Ödülü: Başka Sinema Dağıtım Garantisi ve Promosyon Ödülü’nün sahibi 20’li yaş sancılarını incelikle ele aldığı hikâyesiyle “Güzel Bir Gece” oldu.





Başka Sinema Dağıtım Garantisi ve Promosyon Ödülü’nün sahibi 20’li yaş sancılarını incelikle ele aldığı hikâyesiyle “Güzel Bir Gece” oldu. Fragman House Ödülü: Başarılı kadın oyunculukları, nazik sinematografisi ve anlatı elipslerinin yerinde kullanımıyla yönetmen, genç bir kadının dünyada kendi yerini oluştururken kayıp ve değişimle başa çıkışının ustaca bir portresini çizdiği belirtilen “Güzel Bir Gece” Fragmanhouse Ödülü’nün sahibi oldu.





Başarılı kadın oyunculukları, nazik sinematografisi ve anlatı elipslerinin yerinde kullanımıyla yönetmen, genç bir kadının dünyada kendi yerini oluştururken kayıp ve değişimle başa çıkışının ustaca bir portresini çizdiği belirtilen “Güzel Bir Gece” Fragmanhouse Ödülü’nün sahibi oldu. Daire Creatıve Görsel Tasarım Ödülü: Jürinin “Sıkı bir senaryo, başarılı oyunculuk, sinematografi ve yaratıcı müzik kullanımıyla, bir anne ile kızı arasındaki karmaşık ilişkiyi paylaşan, duygusal açıdan zengin bir reşit olma draması” olarak nitelediği “Suyun Yüzü” Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.





Jürinin “Sıkı bir senaryo, başarılı oyunculuk, sinematografi ve yaratıcı müzik kullanımıyla, bir anne ile kızı arasındaki karmaşık ilişkiyi paylaşan, duygusal açıdan zengin bir reşit olma draması” olarak nitelediği “Suyun Yüzü” Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. Dae Özel Destek Ödülü: Kadın hakları ve özgürleşmeyle ilgili ortak ve kapsayıcı alanların ve toplulukların öneminin hatırlatıldığı, kadın futbol taraftarları hakkında ancak futboldan çok daha fazlasını konuşan canlı karakterleriyle DAE Ödülü "Mor Menekşeli Kadınlar"ın oldu.





Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri

Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri Dumitrana Lupu, Nathalie Mesuret ve Margje de Koning , 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeleri belirledi.

Cnc Ödülü: Zehirli, narsisistik ilişkilerin ve günümüz sosyal baskılarının bir yansımasını sunan “Bir Daha Asla!” Cnc Ödülünün sahibi oldu.





Zehirli, narsisistik ilişkilerin ve günümüz sosyal baskılarının bir yansımasını sunan “Bir Daha Asla!” Cnc Ödülünün sahibi oldu. Köprüde Buluşmalar Ödülü: Köprüde Buluşmalar Ödülü, eğitim alma şansı bulamayan kız çocuklarının durumunu ele alırken hassas ve kişisel bir yerden yola çıkan, kadınların eğitim hakkı mücadelesine bir övgü niteliğinde olan "Memento Non Mori" projesinin oldu.





Köprüde Buluşmalar Ödülü, eğitim alma şansı bulamayan kız çocuklarının durumunu ele alırken hassas ve kişisel bir yerden yola çıkan, kadınların eğitim hakkı mücadelesine bir övgü niteliğinde olan "Memento Non Mori" projesinin oldu. Mattepost Post-Prodüksiyon Onlıne Ödülü: Bu yıl ödüle, “son derece önemli bir içeriği kara mizah tonuyla cesur ve cüretkâr bir biçimde işlemesi” gerekçesiyle "Deniz Ne Kadar Güzel" projesi layık görüldü.





Bu yıl ödüle, “son derece önemli bir içeriği kara mizah tonuyla cesur ve cüretkâr bir biçimde işlemesi” gerekçesiyle "Deniz Ne Kadar Güzel" projesi layık görüldü. Melodika Ses Ödülü: Jürinin, “Maalesef ki çok aşina olduğumuz ve tanımaya başladığımız zekice bir imge metaforu…” olarak nitelediği Bekes’i Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü’ne layık gördü.





Jürinin, “Maalesef ki çok aşina olduğumuz ve tanımaya başladığımız zekice bir imge metaforu…” olarak nitelediği Bekes’i Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü’ne layık gördü. Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü: Sansür altında sanatın ve sanatçıların büyük önemini hatırlatan bir proje olan Fifth Eye, Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü’ne değer görüldü.





Sansür altında sanatın ve sanatçıların büyük önemini hatırlatan bir proje olan Fifth Eye, Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü’ne değer görüldü. Seyap Ödülü: SEYAP Yapım Danışmanlığı Ödülü “projeye gösterdikleri yaklaşım ve emekleri” gerekçesiyle “Bilmiyorsun, Ama, Bu Kesin” projesi ve yapımcıları Nafiseh Laleh ve Berk Tuncer’e verildi.





SEYAP Yapım Danışmanlığı Ödülü “projeye gösterdikleri yaklaşım ve emekleri” gerekçesiyle “Bilmiyorsun, Ama, Bu Kesin” projesi ve yapımcıları Nafiseh Laleh ve Berk Tuncer’e verildi. Transylvania Pitch Stop Ödülü: Kadınların bağımsız tercihlerini çözmeye çalışırken bazen de bunların ağır sonuçlarını taşıyan bir proje olma özelliği taşıması nedeniyle Transylvania Pitch Stop Ödülü “Veha”ya verildi.





Kadınların bağımsız tercihlerini çözmeye çalışırken bazen de bunların ağır sonuçlarını taşıyan bir proje olma özelliği taşıması nedeniyle Transylvania Pitch Stop Ödülü “Veha”ya verildi. Ogm Pictures Özel Ödülü: Göç meselesini anlatım biçimi olarak ele alış şekliyle yenilikçi, karakter dayanakları güçlü ve aralarındaki bağ ve iletişimi renkli olarak niteleneyen jüri, ödüle Magik Carpet Ride projesini değer gördü.



