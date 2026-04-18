Korku-gerilim ‘Mumya’ ile müzikal dram ‘Mother Mary’ vizyonda: Ailenin ürkütücü yüzü

Korku-gerilim türünün üç büyük ustası, “Lee Cronin’in Mumyası” filminde buluştu.

Evil Dead Rise (2023), The Hole in the Ground filmlerinin yönetmeni-senarist Lee Cronin, The Conjuring (Korku Seansı) serisinin yönetmeni-yapımcı James Wan, Arınma serisinin, Ruhlar Bölgesi’nin (Insidious) yapımcısı James Blum’un işbirliği ortaya karanlık, rahatsız ve şoke edici, dehşet verici bir mumya filmi çıkardı. Sinema tarihinde genel olarak mumyalar firavunlar, krallar, kraliçeler, zenginlerden olur. Ya mumyalar sıradan insanlar olsaydı ne olurdu? James Blum yapım şirketi adına Kurt Adam (2025) filminde bir ailenin kurt adam hastalığıyla nasıl başa çıktığını gerçekçi bir anlatımla sundu. Wan, Evil Dead Rise filmini izledi, hemen yönetmeni Cronin’le iletişim kurdu.

“Kendimizle özdeşleştirebileceğimiz filmleri seviyorum, bunlar da aile filmleri zaten” diyen Cronin, bugüne dek yapılan en özgün versiyonu çekeceğini duyurdu. Sözünü de yerine getirdi ve Lee Cronin’in Mumya’sı tüm mumya filmlerinden daha karanlık, ürkütücü, dehşet verici, şoke edici oldu. Korkunç bir mumya filmi nasıl olur? Sonsuza dek gömülü kalması gereken nedir?

DUYGUSAL TRAVMALAR

Cronin parçalanmış aileleri, duygusal travmaları derinlemesine analiz etmeyi seven bir senarist. Ailelerin karanlık yüzlerini anlatmak onun ilgisini hep çekiyor. Kayıp çocuk hikâyesini bulan yönetmen böylece yeni bir mitoloji de yarattı. Sürekli intikam ve kadim lanetler temasına dayandırılan türün içine şeytan çıkarma, iblis, karanlık güçler, mizah da soktu, böylece görsel yelpaze de genişledi: Kahire, çöldeki gizem, üç bin yıllık piramit, New Mexico-Alburquerque’teki aile evi, boğucu atmosfer, tecrit. ABD’deki bir televizyon kanalının muhabiri Charlie Cannon Kahire’de evinde çalışırken küçük kızı Katie kaçırılır. Katie’nin annesi Larissa perişan olur, erkek kardeşi bu olaya inanamaz. Aramalar 8 yıl sürer, umutlarını yitiren aile New Mexico’ya yerleşir.

Bir gün Katie’nin bulunduğu haberi gelir, üç bin yıllık lahitten çıkarılan Katie hastaneden eve getirilir, yaşayan bir ölü gibidir. Katie geldikten sonra gizemli, korkunç olaylar başlar. Ses tasarımları, müzik, kamera hareketleri, ayrıntı çekimler çok başarılıdır. Kanlı sahneler görsel açıdan zorlayıcıdır. Mısırlı oyuncular Arapça ve İngilizce konuşur. Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Hayat Kamille, Veronica Falcon, Natalie Grace’in oynadığı Lee Cronin’den Mumya (2026), Hayvan Mezarlığı’ndan anımsayacağımız gibi “Ölüm bazen daha iyidir” der.

GEÇMİŞİN YARALARI

David Lowery’nin yazıp yönettiği Mother Mary, ünlü pop yıldızı Mary ile ikonik moda tasarımcısı Sam’in arasındaki ilişkiyi anlatan epik müzikal bir dram. Varoluş krizinin ortasında kalan Mary on yıl öncesine dek imajını şekillendiren , kendisine karşı derin bir kin besleyen eski arkadaşı, tasarımcısı Sam ile yenıden bağlantı kurmaya karar verir. Bu birliktelik geçmişin yaralarını da ortaya çıkarır.

İki kadının şiirsel, ritmik diyaloglarından oluşan müzikal, ses tasarımı, ses miksajı ve kurguyla eşleşir. Sam, Mary’ye “Bana duygularını anlatırsın, sana duygularını yansıtan bir kostüm yaparım”, Mary Sam’e “Netlik, keskinlik istiyorum”, Sam Mary’ye “Tüm sahne elbiselerinden oluşan bir elbise yapacağım kuyruğunda geçmişin olacak, zirveye çıktığında elbisen kopup uçacak, ışıkların altında çırılçıplak kalıp arınacaksın, netleşeceksin” der. Fragmanda bu bir hayalet, aşk, dua, şarkı, kostüm, ihanet, birliktelik, özveri, yeniden doğuş hikayesi değil olarak tanıtılsa da Lowery her insanın filmde kendisine yakın duygular bulacağına emin. Ruh çağırma sekansı yönetmenin çok sevdiği doğaüstü olayları içerir.

Lowery konser sahnelerini Taylor Swift’in Reputation konserinden (2018) esinlenerek oluşturdu. Orijinal şarkılar Charlie XCX, FKA Twigs, Jack Antonoff’a ait. Şarkıların hepsini Anne Hathaway söylüyor. Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Kaia Gerber’in oynadığı müzikal duygusal, görsel bir şölen niteliğinde.