Koruma altındaki Limanağazı’nda yol skandalı: ‘Çalışma yasadışı!’

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan, çeşitli koruma statülerine sahip Limanağazı bölgesinde, onaylı bir imar planı olmamasına rağmen siyasi bağlantılı kişiler lehine verilen izinlerle yol yapımına başlandı. Bölge betonlaşma riskiyle karşı karşıya.

Limanağazı, Kaş-Kekova ve Çukurbağ Yarımadası içinde yer alıyor.

Limanağazı bölgesindeki yasadışı yol yapım çalışmaları ve imar girişimlerine ilişkin endişelerini dile getiren Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “1. dereceden 3. dereceye kadar birçok arkeolojik sit alanı ve 1. Dünya Savaşı kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in bataryaları nedeniyle tarihi sit alanı özelliklerini taşıyor. 2015’te bölge için turizm amaçlı imar planları yapıldı ancak onaylanmadı. 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çukurbağ Yarımadası ve Limanağazı’ndaki siyasilere ve siyasilere yakın kişilere ait yerler için ‘ekoturizm’ alanı olarak belirleyen revize imar planları hazırladı, ancak bunlar da geçmedi. 2022’de Bakanlık, Kaş-Kekova ve Çekikaslılar’ın (Erkan Mumcu’nun yeri dahil) koruma alanını genişleten ve bölgeyi koruma taahhüdü veren bir plan daha yaptı” diyor.

Akoy, mevcut durumda yapılanların yasadışı uygulamalar olduğunun altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Günümüzde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Kültür Koruma Bölge Müdürlüğü’nden alınan izinlerle bölgede yol yapım çalışması başlatıldığı görülmekte. Erkan Mumcu’nun şirketi, yol yapımı yerine ‘imar çalışması için zemin etüdü’ yapıldığını iddia ediyor.”

Akoy, bölgede onaylı bir imar planı bulunmadığı için herhangi bir imar çalışmasının yapılamayacağını ve verilen tüm izinlerin geçersiz olduğunu belirtiyor. Akoy, yol yapımının 3.5 kilometrelik bir alanda zeytin ağaçlarının yıkılması, pınar ağaçlarının sökülmesi ve yolun genişletilmesi şeklinde gerçekleştiğini, bunun bir “zemin etüdü” olmadığını vurguluyor.

‘İZİN VERİLEMEZ’

Bu yolun aynı zamanda tarihi Likya Yolu ve Topçu Yolu olduğunu, her yıl vali, belediye başkanı ve kaymakamın yürüdüğü bir güzergâh olduğunu ifade eden Akoy, “Herhangi bir vatandaşa böyle bir izin verilemez, eski bir bakana (Erkan Mumcu’ya) bu izinlerin verilmesi demek devlet kurumlarına olan halkın güvenini ve adalet duygusunu zedeler. Eğer bu girişimler durdurulmazsa Limanağazı hızlı bir şekilde betonlaşacak. ‘Ekoturizm ruhsatı’ ile 6.5 metre yüksekliğinde iki katlı beton yapılar inşa edilecek, bu diğer zeytinlik arazileri için de emsal teşkil edecek ve tüm bölge, yapılaşmaya açılacak. Altyapısı olmayan bölge oteller ve glamping alanlarıyla dolacak ve doğal yapısı kaybolacak. İlgili kurumlar, verilen bu izinleri derhal geri çekmeli, iptal etmeli ve yol yapım çalışmalarını durdurmalı” diyor.

LİMANAĞZI TÜM DEĞERLERİYLE BİRLİKTE KORUNMALI!

Nezih Başgelen

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Başkanı Arkeolog

“Kaş Limanağzı”, Orta Likya’nın kültürel ve doğal mirası açısından özellikli değerlerin olduğu bir alan olarak dikkati çekmekte. Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nin de bir parçası olan bu alandaki liman çevresinde ve gerisindeki tepeler üzerinde; yapı harabeleri lahitler, kaya mezarları, su sarnıçları, yağ çıkarma işlikleri dikkati çekmektedir. Günümüzde Bayındır Limanı olarak geçen bu bölgede Bahtsız ve Kavgar tepelerini de kapsayan bu arkeolojik kalıntıların ve eserlerin Sebeda adlı antik bir Likya kentine ait olduğu biliniyor.

Akdeniz coğrafyasına özgü büyük ölçüde korunmuş olan kıyı ve karasal doğal peyzajıyla söz konusu Limanağzı bölgesi bütüncül olarak özenle korunması gereken alanlardan birisi. Bu bağlamda daha önce Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede Antalya ili, Kaş ilçesi, Bayındır Mahallesi sınırlarında Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında kalan Kuşdöneği Mevkiisi’nde tespit edilen antik liman yerleşiminin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. maddelerinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından, aynı yasanın 7. maddesi doğrultusunda I. derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Sit alanı sınırları içerisinde Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarının geçerli olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereği “aynen korunacak I. derece arkeolojik sit alanı” olarak planlara işlenmesine karar verilmişti.

Bunların yanı sıra son yıllarda buradaki değerlere diğer bir önemli tarihi sit alanı da eklendiği görülüyor. Bu kahramanlık anısını taşıyan alan, 1. Dünya Savaşı’nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve arkadaşlarının Meis Adası açıklarında demirleyen İngiliz gemisini batırmalarını sağlayan buradaki mevzileridir. Bu açıdan mevcut koruma kriterlerinin ve ilgili mevzuatın gereği olarak Limanağzı’nın tüm değerleriyle birlikte titizlikle korunarak geleceğe aktarılması her açıdan önemli. Bu konuda başta ilgili kurumlar olmak üzere tüm tarafların yapılması düşünülen ekoturizm amaçlı girişimlerde de gerekli hassasiyeti ve özeni göstermesi beklenmekte. Kaş’ın turizmdeki ayrıcalıklı konumunu sağlayan da buraya has kültürel ve doğal peyzaj değerleri ile kirlenmemiş denizi. Bu avantajların riskli kararlarla dezavantaja dönüşmemesi Kaş’ın geleceği açısından önemli.