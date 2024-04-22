Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri sona erdi

Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:29

Güncelleme: 22.04.2024 - 15:29

Köy Enstitüleri üzerine Türkiye'nin en önemli etkinlik dizisi olan "Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri" 19-21 Nisan tarihlerinde dördüncü kez Ayvalık'ta gerçekleştirildi. Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ilk olarak 19 Nisan akşamı usta halk müziği sanatçısı Nida Ateş'in Aşık Veysel’in eserlerinden bir seçki ile İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da verdiği konserin ardından, 20 Nisan günü saat 16.00'da Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gazeteci-yazar Çiğdem Toker, iletişimci-yazar Ayşen Şahin ve Yay-Koop Başkanı Elif Akkaya'nın katılacağı panel gerçekleşti.

21 Nisan günü saat 16.00'da yine Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde şair ve yazar Ahmet Ümit'in gerçekleştireceği söyleşi ve Ayvalık halkının geniş katılımı ile devam eden etkinlikler, aynı gün akşamı saat 20.30'da aynı salonda "Komünist Osman" adlı belgesel gösterimi ile son buldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dört yıl önce yaşama geçirdikleri “Fikir ve Kültür Günleri”nin dördüncüsünü geniş bir katılımla sürdürmekten ve geleneksel hale getirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Ergin, “19 Nisan günü başlayıp 21 Nisan akşamına kadar devam eden etkinliklerde birbirinden değerli, kamuoyunun yakından tanıdığı önemli düşün insanları Ayvalıklılarla bir araya geldi” dedi.