Köy Enstitüleri sergi ve söyleşi ile anılacak

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:48

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet aydınlanmasının öncü kurumlarından Köy Enstitülerini, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bahçesinde düzenlenecek etkinlikle bir kez daha gündeme taşıyor. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik; Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bahçesinde, 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak. Bu kapsamda, APİKAM’ın hazırladığı “Bir Cumhuriyet İmecesi: Köy Enstitüleri” sergisinin açılışı ve “Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Mandolin Orkestrası” dinletisi yapılacak; Köy Enstitüleri’nin; kuruluş hedefleri, aydınlanma sürecine etkileri, eğitimli çağdaş nesiller yetiştirme ülküsüne katkıları üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek.

“BİR CUMHURİYET İMECESİ: KÖY ENSTİTÜLERİ”

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bahçesine kurulacak olan “Bir Cumhuriyet İmecesi: Köy Enstitüleri” sergisi, 24 Nisan-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Dönem fotoğraflarından özel bir seçkiyle oluşturulan serginin teması ise şu şekilde özetleniyor: “Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un öncülüğünde kurulan Köy Enstitüleri sistemi, öğrencilerini ‘iş içinde, iş için, iş aracılığıyla eğitim’ modeliyle yetiştirerek Cumhuriyet’in aydınlanmacı ruhunu halka ulaştırmayı amaçlamıştı. Okulun kurucularından İsmail Hakkı Tonguç, eğitimde olduğu kadar belgelemede de öncüydü. Köy Enstitülerinin gündelik yaşamının, kuruluşundaki emeğin, üretimin ve dönüşüm sürecinin fotoğraflanarak arşivlenmesini destekledi. Bu fotoğraflar sadece dönemin tanıklığı değil; aynı zamanda hafıza yaratma çabası, yaparak-yaşayarak öğrenme modelini belgeleme arzusuydu. Bir Cumhuriyet İmecesi: Köy Enstitüleri sergisindeki her bir fotoğraf, yalnızca dönemini değil, aynı zamanda bir ideali, umudu ve geleceği simgeliyor.”

KÖY ENSTİTÜLERİ ANI VE KÜLTÜR EVİ HAKKINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği işbirliğiyle 2023 yılında Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi hizmete açıldı. Eğitim tarihi ve Cumhuriyet aydınlanması konularına ilgi duyanların büyük beğenisini kazanan Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi, pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimli ve modern bir nesil yetiştirme hedefini konu alıyor. Anı ve Kültür Evi’nde; Köy Enstitülerinin kuruluş amacı, hedefleri, kurucuları ve dönemin koşulları hakkında sunulan bilgiler ile o dönemden günümüze ulaşan hatıralar harmanlanarak bir Köy Enstitüleri anlatısı sunuluyor. Tan Mahallesi 774. Sokak No: 4, Konak/İzmir adresinde bulunan tarihi yapı restorasyon sürecinin tamamlanmasından sonra, Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi olarak hizmet vermeye başladı. İki katlı bir yapıya sahip olan Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi’nin ilk katında “Kuruluş Odası” ve “Yetişen Kuşak Odası” seksiyonları; üst katında ise “Kitaplık”, “Araştırma ve Okuma Odası” ve “Görsel Anlatı Odası” bölümleri yer alıyor.

SÖYLEŞİ İLE ANMA SÜRECEK

İzmir Kent Konseyi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) ortaklığında “Köy Enstitüleri’nden Kent Konseylerine” başlıklı söyleşi yapılacak. Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 25 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Erol Benjamin Scott moderatörlüğünde yapılacak söyleşide YKKED Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç konuşmacı olarak katılacak.