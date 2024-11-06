Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı kurucularını anıyor
Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, “Kurucularımıza saygı etkinliği”nin 2’ncisini düzenliyor.
Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, “Kurucularımıza saygı etkinliği”nin 2’ncisini düzenliyor. 8 Kasım’da 14.00’te yapılacak tören kapsamında vakfın onursal başkanı ve kurtuluş savaşı gazisi Ferit Oğuz Bayır ile köy enstitülü şair, yazar Mehmet Başaran anılacak. Vakfın Ankara Yenişehir’deki merkezinde yapılacak törende Müzik dinletisi de verilecek. Etkinlikte Zarife Sakarya “Gerçek bir eğitim emekçisi: Ferit Oğuz Bayır” başlıklı konuşmasını yapacak. Ali Kınacı ise “Mehmet Başaran’ın hayatı ve eserleri” başlıklı konuşmasıyla törende yer alacak.
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