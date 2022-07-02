Küçük İskender kimdir, neden öldü? Küçük İskender şiir ve romanları
Türk modern şiirinin önde gelen temsilcilerinden Küçük İskender 2018 yılında hayatını kaybetti. Küçük İskender kimdir, neden öldü? Küçük İskender kaç yaşında hayatını kaybetti?
Küçük İskender 1964 yılında İstanbul'da dünyay geldi. Gerçek adı Över'dir. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat dergisinde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.
Kimi çıkan antolojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet-Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu.
KÜÇÜK İSKENDER'İN ESERLERİ
Gözlerim Sığmıyor Yüzüme
Erotika
Yirmi5April
Periler Ölürken Özür Diler
Suzidilara
Güzel Annemin Hayal Gücü
Ciddiye Alındığım Kara Parçaları
Papağana Silah Çekme!
Alp Krizi (Tek Baskılık Kitap)
Gözyaşlarım Nal Sesleri
Bir Çift Siyah Deri Eldiven
İpucu Bırakma Sanatı
Bahname
Teklifsiz Serseri
Kahramanlar Ölü Doğar
Çürük Et Deposu
Eski Kral Deposu
Siyah Beyaz Denizatları
Barudî
Dicle ile Fırat
Bir Daha Bana Benzeme Angel!
Sarı Şey
Bu Defa Çok Fena
Ali
Elli belirsiz
Ölen Sevgilimin Şiir Defteri
Serbest Metinler
Dedem Beni Korkuttu Hikâyeleri
İkizler Burcu Hikâyeleri
666
Galileo'nun Pergeli
The Kırmızı Başlıklı İstasyon Şefi
Belden Aşağı Aşk Hikâyeleri
Pop H'art
Balık Burcu Hikâyeleri
Made In Hell
Insectisid
Necronomicon / Ölüm Kitabı
Waliz Bir
Her Şey Ayrı Yazılır
Roman
Flu'es
Cehenneme Gitme Yöntemleri
Zatülcenp
Özel Derlemeler
Kanlı Lağım Fareleri'den küçük İskender'e
Aşk Şiirleri Kolonisi
İnceleme / Eleştiri
Şiirli Değnek
Eflatun Sufleler
Rimbaud'ya Akıl Notları
Günce
Cangüncem
Bu defa çok fena
KÜÇÜK İSKENDER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER
2000-Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü
2006-Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü
2014-Erdal Öz Edebiyat Ödülü
2017-Necatigil Şiir Ödülü
2018-Yunus Nadi Şiir Ödülü
KÜÇÜK İSKENDER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
2018'de akciğer kanseri teşhisş konan sanatçı bir süredir Bodrum'daki evinde istirahatte idi. İstanbul, Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender 3 Temmuz 2019'da, gece saatlerinde öldü. Şiirlerinde 'büyük harf kullanmadığı ' için 'küçük' lakabı alan şair, çağdaş şiirin önde gelen isimlerindendi. küçük İskender, Bavul dergisindeki son yazısında "Arşivimdeki, masamdaki, aklımdaki her şeyi toparlamaya, yarım bırakmadan size teslim ederek fişi çekmeyi planlıyorum. Umarım, zamanım yeter. Dostça kalın'' diyerek okurlarına veda etmişti.
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