Küçük İskender kimdir, neden öldü? Küçük İskender şiir ve romanları

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:07

Küçük İskender 1964 yılında İstanbul'da dünyay geldi. Gerçek adı Över'dir. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat dergisinde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antolojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet-Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu.

KÜÇÜK İSKENDER'İN ESERLERİ

Gözlerim Sığmıyor Yüzüme

Erotika

Yirmi5April

Periler Ölürken Özür Diler

Suzidilara

Güzel Annemin Hayal Gücü

Ciddiye Alındığım Kara Parçaları

Papağana Silah Çekme!

Alp Krizi (Tek Baskılık Kitap)

Gözyaşlarım Nal Sesleri

Bir Çift Siyah Deri Eldiven

İpucu Bırakma Sanatı

Bahname

Teklifsiz Serseri

Kahramanlar Ölü Doğar

Çürük Et Deposu

Eski Kral Deposu

Siyah Beyaz Denizatları

Barudî

Dicle ile Fırat

Bir Daha Bana Benzeme Angel!

Sarı Şey

Bu Defa Çok Fena

Ali

Elli belirsiz

Ölen Sevgilimin Şiir Defteri

Serbest Metinler

Dedem Beni Korkuttu Hikâyeleri

İkizler Burcu Hikâyeleri

666

Galileo'nun Pergeli

The Kırmızı Başlıklı İstasyon Şefi

Belden Aşağı Aşk Hikâyeleri

Pop H'art

Balık Burcu Hikâyeleri

Made In Hell

Insectisid

Necronomicon / Ölüm Kitabı

Waliz Bir

Her Şey Ayrı Yazılır

Roman

Flu'es

Cehenneme Gitme Yöntemleri

Zatülcenp

Özel Derlemeler

Kanlı Lağım Fareleri'den küçük İskender'e

Aşk Şiirleri Kolonisi

İnceleme / Eleştiri

Şiirli Değnek

Eflatun Sufleler

Rimbaud'ya Akıl Notları

Günce

Cangüncem

Bu defa çok fena

KÜÇÜK İSKENDER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2000-Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü

2006-Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü

2014-Erdal Öz Edebiyat Ödülü

2017-Necatigil Şiir Ödülü

2018-Yunus Nadi Şiir Ödülü

KÜÇÜK İSKENDER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

2018'de akciğer kanseri teşhisş konan sanatçı bir süredir Bodrum'daki evinde istirahatte idi. İstanbul, Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender 3 Temmuz 2019'da, gece saatlerinde öldü. Şiirlerinde 'büyük harf kullanmadığı ' için 'küçük' lakabı alan şair, çağdaş şiirin önde gelen isimlerindendi. küçük İskender, Bavul dergisindeki son yazısında "Arşivimdeki, masamdaki, aklımdaki her şeyi toparlamaya, yarım bırakmadan size teslim ederek fişi çekmeyi planlıyorum. Umarım, zamanım yeter. Dostça kalın'' diyerek okurlarına veda etmişti.