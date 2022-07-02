Küçük İskender kimdir, neden öldü? Küçük İskender şiir ve romanları

Türk modern şiirinin önde gelen temsilcilerinden Küçük İskender 2018 yılında hayatını kaybetti. Küçük İskender kimdir, neden öldü? Küçük İskender kaç yaşında hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:07
Küçük İskender kimdir, neden öldü? Küçük İskender şiir ve romanları
Abone Ol google-news

Küçük İskender 1964 yılında İstanbul'da dünyay geldi. Gerçek adı  Över'dir. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat dergisinde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antolojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet-Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu.

KÜÇÜK İSKENDER'İN ESERLERİ

Gözlerim Sığmıyor Yüzüme 

Erotika

Yirmi5April 

Periler Ölürken Özür Diler

Suzidilara 

Güzel Annemin Hayal Gücü 

Ciddiye Alındığım Kara Parçaları 

Papağana Silah Çekme! 

Alp Krizi (Tek Baskılık Kitap) 

Gözyaşlarım Nal Sesleri 

Bir Çift Siyah Deri Eldiven 

İpucu Bırakma Sanatı

Bahname 

Teklifsiz Serseri 

Kahramanlar Ölü Doğar 

Çürük Et Deposu 

Eski Kral Deposu 

Siyah Beyaz Denizatları 

Barudî 

Dicle ile Fırat 

Bir Daha Bana Benzeme Angel! 

Sarı Şey 

Bu Defa Çok Fena

Ali 

Elli belirsiz 

Ölen Sevgilimin Şiir Defteri 

Serbest Metinler

Dedem Beni Korkuttu Hikâyeleri 

İkizler Burcu Hikâyeleri 

666 

Galileo'nun Pergeli 

The Kırmızı Başlıklı İstasyon Şefi 

Belden Aşağı Aşk Hikâyeleri 

Pop H'art 

Balık Burcu Hikâyeleri 

Made In Hell 

Insectisid 

Necronomicon / Ölüm Kitabı 

Waliz Bir 

Her Şey Ayrı Yazılır 

Roman

Flu'es 

Cehenneme Gitme Yöntemleri 

Zatülcenp 

Özel Derlemeler

Kanlı Lağım Fareleri'den küçük İskender'e 

Aşk Şiirleri Kolonisi

İnceleme / Eleştiri

Şiirli Değnek 

Eflatun Sufleler 

Rimbaud'ya Akıl Notları 

Günce

Cangüncem 

Bu defa çok fena 

KÜÇÜK İSKENDER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2000-Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü

2006-Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü

2014-Erdal Öz Edebiyat Ödülü

2017-Necatigil Şiir Ödülü

2018-Yunus Nadi Şiir Ödülü

KÜÇÜK İSKENDER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

2018'de akciğer kanseri teşhisş konan sanatçı bir süredir Bodrum'daki evinde istirahatte idi. İstanbul, Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender 3 Temmuz 2019'da, gece saatlerinde öldü. Şiirlerinde 'büyük harf kullanmadığı ' için 'küçük' lakabı alan şair, çağdaş şiirin önde gelen isimlerindendi. küçük İskender, Bavul dergisindeki son yazısında "Arşivimdeki, masamdaki, aklımdaki her şeyi toparlamaya, yarım bırakmadan size teslim ederek fişi çekmeyi planlıyorum. Umarım, zamanım yeter. Dostça kalın'' diyerek okurlarına veda etmişti. 


Küçük İskender Derman İskender Över Şair
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler