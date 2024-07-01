Küçük İskender'e Adanmış Bir Sergi: 'İmgelerden Bir İpucu'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:08

Gümüşlük Akademisi, Halka Sanat Projesi işbirliğiyle 2-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Küçük İskender'in anısına düzenlenen özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. 'İmgelerden Bir İpucu' isimli özel serginin açılışı 2 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Sergide, Küçük İskender'in edebi ve sanatsal mirası üzerinden ilham alan bir grup sanatçının eserleri yer alacak. Resim, heykel, yerleştirme, performans, fotoğraf, video ve metin gibi farklı disiplinlerden eserlerin sunulacağı sergi, sanatçıların Küçük İskender'in sanat dünyasına ve kişisel mirasına duydukları hayranlığı ve saygıyı yansıtacak.

Katılımcı sanatçılar arasında Ayşen Karakaya, Beyza Boynudelik, Doğu Çankaya, Evren Erol, Füruzan Şimşek, İpek Çankaya, Mehmet Tekin, Muammer Yanmaz, Serkan Yüksel, Tao Ulusoy ve Yasemin Erdin gibi isimler bulunuyor.

Sergi süresince, sanatçıların eserlerinin yanı sıra konuşmalar, belgesel sunumları ve özel performanslar da izleyicilerle buluşacak. Kültür tarihimizin önemli figürlerinden biri olan Küçük İskender'in sanat dolu dünyasına dair derinlemesine bir keşif için Gümüşlük Akademisi'ne davetlisiniz.

Detaylı bilgi ve etkinlik programı için Gümüşlük Akademisi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.