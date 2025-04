Küçük solistlerle 23 Nisan coşkusu

Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 04:16

Konserde, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, genç solistler Deniz Ozan Çelik (keman), Amine Bengisu Ateş (klarnet) ve Balkız Mercan Eruluğ (viyolonsel)’a eşlik etti. Şef Venditti konser sonunda minik dinleyicileri sahneye davet etti. Konserde Deniz Ozan Çelik, H. Wieniawski’nin virtüöz pasajlarla örülü Keman Konçertosu No. 2’sinden ilk bölümü seslendirdi. Amine Bengisu Ateş, C.M. von Weber’in Giriş, Tema ve Varyasyonlar adlı eseriyle klarnetin lirik gücünü ortaya koyarken Balkız Mercan Eruluğ, C. Saint-Saëns’ın Viyolonsel Konçertosu No. 1’inden seslendirdiği ilk bölümle viyolonselin renkli anlatımını sahneye taşıdı.