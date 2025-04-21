Küçük solistlerle 23 Nisan coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasını, çocuk müzisyenlerin sahne aldığı özel bir konserle kutladı.

Küçük solistlerle 23 Nisan coşkusu
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Kültür Servisi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

 Konserde, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, genç solistler Deniz Ozan Çelik (keman), Amine Bengisu Ateş (klarnet) ve Balkız Mercan Eruluğ (viyolonsel)’a eşlik etti. Şef Venditti konser sonunda minik dinleyicileri sahneye davet etti. Konserde Deniz Ozan Çelik, H. Wieniawski’nin virtüöz pasajlarla örülü Keman Konçertosu No. 2’sinden ilk bölümü seslendirdi. Amine Bengisu Ateş, C.M. von Weber’in Giriş, Tema ve Varyasyonlar adlı eseriyle klarnetin lirik gücünü ortaya koyarken Balkız Mercan Eruluğ, C. Saint-Saëns’ın Viyolonsel Konçertosu No. 1’inden seslendirdiği ilk bölümle viyolonselin renkli anlatımını sahneye taşıdı.


Etiketler: #23 Nisan #ibb
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