Kuklalar Beyoğlu'nda

04 Ekim 2022 Salı, 15:16

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 1 Ekim’de başlıyor. Yüzlerce etkinliğin ekim ayı boyunca Beyoğlu’nun farklı mekanlarında izleyiciyle buluşacağı Kültür Yolu’nda dünyanın dört bir yanından gelen kukla sanatçıları da birbirinden renkli gösteriler sunacak.

Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu'nun sahnelediği "Neşeli Kuklalar" adlı oyun 4 ve 6 Ekim'de izlenebilir.

3 – 21 Ekim tarihleri arasında Tarık Zafer Tunaya Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenecek Kuklalar Beyoğlu Kültür Yolu’nda gösterileri hafta içi her akşam saat 19.30’da ücretsiz olarak sergilenecek.

Türkiye, Özbekistan, Almanya, Çekya ve İspanya’dan gelecek kukla sanatçıları her yaştan izleyiciye hitap eden gösterileriyle şehre renkli bir soluk katacak. İstanbul Karagöz Kukla Vakfı kurucu başkanı Cengiz Özek tarafından düzenlenen etkinlik boyunca 15 gösteri izleyiciyle buluşacak.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ"

Etkinliği düzenleyen Cengiz Özek, “Bu yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne katılmak bizi özellikle çok mutlu ediyor çünkü İstiklal Caddesi’nin o gündelik keşmekeşi arasında yerli yabancı birçok kişinin yarım saat 40 dakikalığına da olsa bambaşka bir aleme yolculuk yapması bizim en büyük hayalimizdi. Çocuklar ve aileleri hafta içi her akşam yurt dışından getirttiğimiz kukla sanatçılarını izlerken çok güzel vakit geçirecekler, yaşadıkları deneyimi kolay kolay unutamayacaklar” şeklinde konuştu.

Kuklalar Beyoğlu Kültür Yolu’nda etkinliğinin programı şöyle: