Küllerinden doğdu: Casa Botter

Yayınlanma: 15.04.2023 - 15:16

Güncelleme: 15.04.2023 - 15:19

İstanbul’daki en eski Art Nouveau yapı olan Botter Apartmanı İBB’nin yaptığı güçlendirme ve restorasyonla yeniden sanatseverlerin hizmetine sunuldu. Tarihi yapı, dün gerçekleşen törenle “Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi” olarak açıldı.

Uzun bir süredir İstiklal Caddesi’nde kaderine terk edilmiş tarihi yapıyı 2021 yılındaki cephe konservasyonuyla gündeme taşıyan İBB Miras, geçtiğimiz yıl restorasyonuna başladığı Botter Apartmanı’nın yeniden ziyaretçileriyle buluşturdu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklâl Caddesi'ni tekrar kültür merkezi yapacağız" diyerek Casa Botter'in yanı sıra Tünel meydanı'nda MetroHan'ın etkinliklerine başladığını da duyurdu.

123 yıllık Botter Apartmanı’nın ilk iki katı restorasyonla birlikte 30 yıl sonra dün ilk kez kapılarını açtı. Giriş katı sergi salonu olarak kullanıma açılan yapının birinci katı ise Cumhuriyet’in 100.yılı kapsamında yapılacak etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yapının diğer katlarını da kapsayan restorasyon süreci tamamlandıktan sonra Casa Botter çatısı altında gösterim merkezi, İstanbul Documenter Film Arşivi, Bilgi-Belge Merkezi, konferans salonu, tasarım atölyeleri ve sanatçı ofisleri gibi farklı etkinlik alanlarının da yer alacağı duyuruldu. Botter Apartmanı’nın bahçesindeki ek yapının kafe, müştemilatın ise tasarım evi olarak ziyaretçileri ağırlayacağı belirtildi.

"DÜŞLER, HAKİKÂTLER"

Botter Apartmanı'nın ziyarete açılan salonunda, “Düşler, Hakikâtler” sergisi de İstanbullularla buluştu.

Küratörlüğünü Melike Bayık'ın üstlendiği sergi, farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri ile, rüya, hatırlama, canlanma ve uyanış gibi soyut kavramlarla gerçek bir uyanışı odağına alıyor.

Yaşanılan tüm yıkımlar ve inşalar arasında, geçmiş ve geleceğin çeşitli ihtimalleri üzerine kurulan tüm anlatılar bu sergide bir köprü görevi ile izleyici aktarılıyor. Disiplinler arası üretimleri ile Larissa Araz, Mehtap Baydu, Sena Başöz, Orhan Cem Çetin, Cevdet Erek, Ulaş Eryavuz, Ece Gökalp, Berat Işık, Ali Miharbi, Studio Pinprick, Güneş Terkol ve Erdem Varol Emir Yağmurca eserleriyle sergide yer alıyor. “Düşler, Hakikatler” sergisi 16 Temmuz'a kadar Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi’nde görülebilir.