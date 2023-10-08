Kült film yenilendi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:31

İstanbul Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral’ın “Hakkâri’de Bir Mevsim” filmini restore etti. Filmin restorasyon galası, başrol oyuncularından Şerif Sezer’in katılımıyla önceki gün Sinematek/Sinemaevi’nde yapıldı. Galaya İlyas Salman, Merve Dizdar, Serdar Orçin, Erdem Şenocak gibi usta oyuncuların yanı sıra sinema dünyasından isimler katıldı. Hakkâri’de Bir Mevsim, “Erden Kıral Toplu Gösterimi” kapsamında 5 Kasım ile 7 ve 30 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

‘HER YIL YAPILACAK’

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle her yıl bir film restore etmeyi hedeflediklerini söyleyen Sinematek/Sinemaevi Sanat Yönetmeni Emin Alper, “Bu çalışmalarımıza Hakkâri’de Bir Mevsim ile başladık. Erden Kıral yakın zamanda aramızdan ayrıldı. Hem kendisini anmak maksadıyla hem de 1983 senesinde Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülünü almış bu filmi genç kuşaklara göstermek amacıyla Hakkâri’de Bir Mevsim’i seçtik. Sinemamızın çok fazla kayıp, kaybolmakta olan gösterilemeyecek durumda olan filmi var. Bunlar köşe taşı niteliğinde filmler ve bu filmleri genç kuşaklara ulaştırmak bu anlamda çok önemli bizim için” dedi.

Gösterime katılan filmin oyuncularından Erkan Yücel’in eşi Şükran Yücel, filmi dönüm noktası olarak nitelendirdi. Şerif Sezer de yaptığı konuşmada filmin zorlu geçen çekim süreçlerine değindi.

FİLM HAKKINDA

Ferit Edgü’nün er-öğretmen olarak görev yaptığı Hakkâri’de yaşadıklarından ilhamla yazıp 1977’de yayımladığı “O” adlı romanından uyarlanan film, Hakkâri’nin dağ köyüne sürülen bir öğretmenin burada yaşadığı şaşkınlığı, yalnızlığı ve olgunlaşmayı anlatıyor.

