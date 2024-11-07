‘Kültür, ‘mutlak’ bir gereklilik’

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

Dünya Şehirleri Kültür Forumu, gelişen şehirlerde kültürün gereken önemi kazanması için fikir ve çözümler üreten küresel bir ağ. Altı kıtada 40’tan fazla şehirden sivil toplum liderlerinin içinde yer aldığı ağın direktörü Laia Gasch, British Council’ın davetlisi olarak dün Brand Week İstanbul etkinliğinde Daron Acemoğlu’ndan sonraki ilk oturumda sunum yaptı. Önce kültürün tanımını yapan, sonra gerekliliğine vurgu yapan Gasch, kültürün “belki” değil, “mutlak” bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gasch, kültürün değerini ölçmenin de kolay olduğunu dile getirirken “Müziğin, resmin, genel anlamda sanatın olmadığı bir dünya hayal edebiliyor musunuz” diye sordu. Sanatçıların, yaratıcı alanlarda çalışan aktörlerin, yaşadıkları bölgeleri de güzelleştirdiklerini vurguladı. Örneğin bazı şehirlerde sanatçıların ucuz kiralar dolayısıyla bazı semtlerde yoğunlaştığında o semtlerin havasının değiştiğini hatta değerlendiğini dile getiren Gasch, Almanya ve İngiltere’den bunun örneklerini verdi ve Türkiye’de de bunun görülebileceğini söyledi.

Gasch, Londra’da beş işten birinin yaratıcı alanlarda olduğunu, dünyada da bu alanlarda çalışanların arandığına değindi. Araştırmalar paylaşan Gasch, kültür sanatın parçası olan insanların daha uzun yaşadığını, bunun da insanlarla bir araya gelmekten, bağ kurmaktan ve sosyalleşmekten kaynaklandığını belirtti.

LAİA GASCH KİMDİR



Daha önce Londra Belediye başkanının kıdemli kültür danışmanı olarak görev yapan Gasch, dünyanın ilk “yaratıcı girişim bölgeleri”, tabandan gelen mekânları koruyan “risk altındaki kültür ofisi” ve ilk “kültürel altyapı planı” ile Londra’nın en kültür yanlısı kentsel planı gibi yenilikçi politikaların oluşturulmasında merkezi bir rol oynadı. Gasch, 150 yılı aşkın bir süredir Londra’daki en iddialı kültür ve eğitim bölgesi olan Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı’ndaki East Bank’in gelişimini şekillendirdi ve Birleşik Krallık’ın ilk Gece Çarı’nın ve yeni bir Londra Kültür İlçesi Ödülü’nün kurulmasına öncülük etti.