Kültür sanat emekçileri alanlardaydı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alanlarda kültür sanat dünyasının emekçileri de vardı.

Mehmet S. Aman
Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00
Kültür sanat emekçileri alanlardaydı
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Oyunculardan set emekçilerine, yaratıcı reklamcılardan yayınevi emekçilerine birçok yurttaş Yenikapı’da buluşup Taksim’e yürümek istedi. Yenikapı’da işçilerin kortejine katılan Sinema ve Televizyon Sendikası ile Oyuncular Sendikası’nın üyeleri sloganlara eşlik etti. 

‘ÖZEL BİR 1 MAYIS’ 

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Vahide Perçin, “Oyuncular Sendikası olarak alanlarda olmak istiyoruz ve çoğalmak istiyoruz. Bu 1 Mayıs, geçen yerel seçimlerden alınan sonuçlardan sonra daha özel bir 1 Mayıs. Daha kalabalık 1 Mayıs olacağını düşünüyorum genel olarak. Dilerim daha güzel 1 Mayıslarda buluşuruz” diye konuştu. 

‘FAZLA MESAİ, AZ ÜCRET’ 

Sinema Televizyon Sendikası altındaki Reklamcılar Platformu adına konuşan Beste Atasoy, “‘Reklamcılar örgütlenemez’ miti vardı ve biz onu yıktık” dedi. Atasoy sözlerine şöyle devam etti: “90’ların reklamcılığındaki o imaj şimdi yok. Çok yoğun çalışıyoruz. Fazla mesai yapıyor, az ücret alıyoruz. Maaşını hâlâ elden veren ajanslar var. Milyarlarca liralık medya üretimi yapan sektörün çalışanları karşılığını alamıyor. Bunların sonlanması için 1 Mayıs’ta alanlardayız.”


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