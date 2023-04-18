Kültür-sanatta bu hafta

Pi Artworks, Serdar Acar’ın “Bir Yaz Gecesi Rüyası” başlıklı kişisel sergisini 15 Nisan- 20 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor. Çalışmalarında günümüz insanlarının yalnızlığına ve bu yalnızlık içerisinde kişiye mümkün kılınan var olma biçimlerine odaklanan sanatçı birey için alternatif varoluş alanları yaratıyor. Bunu yaparken, gerçeküstücü pastoral bir alternatif gerçeklik alanı içerisine konumlandırdığı figürleri ve imgeleriyle; yalın ve kendi deyimiyle “arafta kalmış (büyümek ve büyüyememek) bir çocuğa aitmişçesine” kompozisyonlar oluşturuyor.
Caz dünyasının en iyi piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Kenny Barron, 21 Nisan akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) vereceği konserde dokunaklı melodileriyle dinleyici karşısına çıkacak. Barron’a davulda Johnathan Blake ve kontrabasta Kiyoshi Kitagawa eşlik edecek.
Erdal Beşikçioğlu’nun “Bir Delinin Hatıra Defteri” 20 Nisan Perşembe 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Tüm geliri İstanbul’a gelen depremzede kız öğrenciler için eğitim bursu olmak üzere İstanbul Vakfı’na aktarılacak oyun Rus yazar Gogol’ün eserinden sahneye uyarlandı.
Genç neslin başarılı piyanistlerinden İdil Naz Alıcı, barok dönemden 20. yüzyıl müziğine uzanan zengin bir program ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri kapsamında 23 Nisan’da saat 19.30’da Mozarthaus’a konuk oluyor.
KÜTAHYA
Alejandro Casona’nın yazdığı, Nedim Saban’ın uyarlayıp yönettiği “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyun bugün saat 21.15’te Kütahya, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunda, Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent, Mehmet Selin Sağdıç rol alıyor.
İZMİR
Günümüz Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan orta oyun geleneği müzikli hicivli güldürü “Ortadaki Oyun” 22 Nisan’da saat 20.00’de Veysel Diker Sanat’ta sahneleneck. Orkestra eşliğinde sahnelenen oyunda, Altan Erkekli ve Veysel Diker rol alıyor.
Cem Adrian sevilen şarkılarını Denizli Jolly Joker’de hayranları için seslendirecek. Konser 22 Nisan’da saat 21.00’de başlayacak.
ANKARA
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun oyunu “12 Öfkeli” 18, 19 ve 20 Nisan’da saat 20.30’da, Akün Sahnesi’nde sahnelenecek. Reginald Rose tarafından kaleme alınan oyunu M. Akif Yeşilkaya yönetiyor.
Sefer Memişoğlu “The Eye’s Ray” adlı sergisi Ankara Galeri Nev’de 6 Mayıs’a kadar görülebilir.
OPERA-BALE
BİR ŞÖVALYE: ‘DON KİŞOT’
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşınan Don Kişot balesini, 19 ve 20 Nisan’da saat 20.00’de AKM-Türk Telekom Opera Salonu’nda yeniden seyircisi ile buluşturacak.
HAFTANIN OYUNU
Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı, “Küheylan” bugün saat 20.30’da Zorlu PSM-Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek. Barış Erdenk’in yönettiği, Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in rol aldığı oyun, tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Emir Özden) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın (Kerem Alışık) hikâyesini konu alıyor.