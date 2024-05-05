Kültür ve siyaset dünyasından birçok isim Piramid Sanat’ta bir araya geldi: Beyoğlu’nda sanat buluşması

Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2024 - 04:00

Geceye Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yanı sıra, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, gazetemizin yazarları Zeynep Oral, Ataol Behramoğlu ve Arif Kızılyalın; eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, Yayıncılar Kooperatifi Başkanı Elif Akkaya, AKUT Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki, Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Orhan Aydın, tiyatro sanatçısı Tamer Levent ile birlikte sanat dünyasından birçok isim katıldı.

‘TÜRKİYE'NİN KALBİ’

Piramid Sanat’ın kurucularından ve gazetemizin yazarı Bedri Baykam açılış konuşmasında, Beyoğlu’nun yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin de sanat kalbi olduğunu belirterek “Tiyatro, sinema, resim, müzik, eğlence ve gece hayatı... Her şey Beyoğlu’nda somutlaşıyor. Beyoğlu artık yine bütün bu dallara inanç ve sevgi dolu bir başkana kavuştu!” dedi.

Baykam’ın ardından konuşan gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu, İstanbul’un ve Türkiye’nin çok büyük bir gençlik enerjisinin olduğunu belirterek “Faşizm bu enerjiyi evlere hapsedemez. Ancak bununla yetinemeyiz. Gençlik enerjisi örgütlenmezse ondan çok daha az sayıda örgütlü faşizm bu gençlik enerjisini alt eder” dedi. “Biz bir iblisle mücadele ediyoruz. Onunla mücadele etmek kolay değildir” diye konuşan Behramoğlu, “Muhalif belediyelerin yapması gereken ilk iş, gerici maarife koşut ve alternatif olarak halkı eğitmek. İkincisi, ekonomi. İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesi. Üçüncüsü de örgütlenmedir” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar Girişimi sözcülerinden Orhan Aydın, AKP iktidarı döneminde İstanbul’un göbeği Beyoğlu’ndan kültür ve sanatın sökülüp atıldığını vurgulayarak “Eskiden yalnız İstiklal Caddesi’nde 11 tane tiyatro vardı. Şimdi yalnızca Ferhan Şensoy’un katkılarıyla ayakta duran Ses Tiyatrosu var. Sinemalar, sanat galerileri yok oldu. Benim İnan Güney’den istediğim tek şey, buradan koparılan kültür sanat insanlarını yeniden Beyoğlu’na getirilmesi” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise yaptığı konuşmada, Beyoğlu’na yeniden özgürlük, sanat, eğlence ve saygının hâkim olacağını belirtti. Güney, “Beyoğlu’nun kültürel mirasını koruyarak, halkımızın özgürlük, sanat ve eğlence içinde yaşayacağı bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.