Jack Strong filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jack Strong filminin IMDb puanı kaç? Jack Strong gerçek bir hikaye mi?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:24

2014 yılında vizyona giren Jack Strong filmi, tarihsel senaryosuyla izleyicileri etkisi altına alan yapımlardan biridir. İşte tv ekranlarında seyirciyle buluşan yapıma dair merak edilenler...



JACK STRONG FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Polonyalı Albay Ryszard Kuklinski, devlete ait en önemli sırlara sahip olan bir subaydır. Kuklinski bu sayede Amerika'nın Sovyetler'e karşı yapmayı düşündüğü nükleer saldırının Polonya'yı ne denli etkileyeceğini öğrenir. Polonyalı Subay bu saatten sonra yaşanacak durumu engellemek için CIA'e bilgi sızdırmaya başlar. Fakat yaptığı bu hareket hem kendisine hem de ailesine büyük sorunlar yaşatacaktır.



JACK STRONG FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Film, Soğuk Savaş sırasında Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı için casusluk yapan Polonya Halk Ordusu albayı Ryszard Kuklinski'nin gerçek hikayesine dayanıyor.



JACK STRONG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Marcin Dorocinski - Ryszard Kuklinski

Maja Ostaszewska - Hania Kuklinska, Ryszard's wife

Piotr Nerlewski -Bogdan Kuklinski

Józef Pawlowski - Waldemar Kuklinski

Patrick Wilson - David Forden

Dagmara Dominczyk - Sue

Oleg Maslennikov - Viktor Kulikov

Ilja Zmiejew - general Szernienko

Miroslaw Baka - Putek

JACK STRONG FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7/10 olarak karşımıza çıkıyor.