Jack Strong filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jack Strong filminin IMDb puanı kaç? Jack Strong gerçek bir hikaye mi?
Władysław Pasikowski'nin yönettiği 2014 Polonya siyasi gerilim filmi Jack Strong, tv ekranlarında izleyici ile buluşan kaliteli yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Jack Strong filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jack Strong filminin IMDb puanı kaç? Jack Strong gerçek bir hikaye mi?
2014 yılında vizyona giren Jack Strong filmi, tarihsel senaryosuyla izleyicileri etkisi altına alan yapımlardan biridir. İşte tv ekranlarında seyirciyle buluşan yapıma dair merak edilenler...
JACK STRONG FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Polonyalı Albay Ryszard Kuklinski, devlete ait en önemli sırlara sahip olan bir subaydır. Kuklinski bu sayede Amerika'nın Sovyetler'e karşı yapmayı düşündüğü nükleer saldırının Polonya'yı ne denli etkileyeceğini öğrenir. Polonyalı Subay bu saatten sonra yaşanacak durumu engellemek için CIA'e bilgi sızdırmaya başlar. Fakat yaptığı bu hareket hem kendisine hem de ailesine büyük sorunlar yaşatacaktır.
JACK STRONG FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Film, Soğuk Savaş sırasında Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı için casusluk yapan Polonya Halk Ordusu albayı Ryszard Kuklinski'nin gerçek hikayesine dayanıyor.
JACK STRONG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marcin Dorocinski - Ryszard Kuklinski
Maja Ostaszewska - Hania Kuklinska, Ryszard's wife
Piotr Nerlewski -Bogdan Kuklinski
Józef Pawlowski - Waldemar Kuklinski
Patrick Wilson - David Forden
Dagmara Dominczyk - Sue
Oleg Maslennikov - Viktor Kulikov
Ilja Zmiejew - general Szernienko
Miroslaw Baka - Putek
JACK STRONG FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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