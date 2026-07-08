Kurtalan Ekstpres'ten 'Zamanın Ötesinde' bir gece

Kurtalan Ekspres, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen “Zamanın Ötesinde” konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) organizasyonuyla düzenlenen konser, Anadolu rock müziğinin kuşaklar boyunca süren mirasını aynı sahnede buluşturdu.

AHMET GÜVENÇ’E 50. YIL SÜRPRİZİ

Kurtalan Ekspres’in şefi ve bas gitaristi Ahmet Güvenç’in gruptaki 50. yılına ithaf edilen gecede Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray’ın şarkıları farklı kuşaklardan sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buldu. Yarım asrı aşan müzik yolculuğu boyunca Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan grubun sahne serüveni, Güvenç’in emeğine ithafen hazırlanan bu özel konserle taçlandırıldı.

USTA İSİMLER AYNI SAHNEDE

Ahmet Güvenç, Tolga Akyurt, Koray Alarslan, Taha Purcafer ve Selim Işık’tan oluşan Kurtalan Ekspres’e gecede Ari Barokas, Cahit Berkay, Cihangir Akkuzu, Emrah Karaca, Gür Akad, Kaan Tangöze, Kıraç, Ogün Şanlısoy ve Şevval Sam konuk sanatçı olarak eşlik etti.

Konserde Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray’ın hafızalara kazınan eserleri, farklı kuşaklardan sanatçıların yorumlarıyla yeniden seslendirildi.

ANADOLU ROCK'IN MİRASI HARBİYE'DE BULUŞTU

Yıllara dayanan sahne deneyimini bugünkü enerjisiyle birleştiren Kurtalan Ekspres, Anadolu rock’ın unutulmaz repertuvarını binlerce müzikseverle birlikte seslendirdi. Barış Manço’nun evrensel anlatısı, Cem Karaca’nın toplumsal duyarlılığı ve Erkin Koray’ın öncü rock tavrı, Harbiye’de aynı gecede yeniden hayat buldu.

“Zamanın Ötesinde” konseri, Türkiye’nin ortak müzik belleğine, dostluğa ve kuşaklar arasında yaşamaya devam eden Anadolu rock mirasına adanan özel bir gece olarak izleyicilerin belleğinde yer etti.