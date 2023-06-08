"Kuş Koysunlar Yoluna: Kabulleri Deforme Eden Bir Sanat Manifestosu"

Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 08.06.2023 - 10:28

“Kuş Koysunlar Yoluna”

Gökçe Okay'ın uzun yıllara yayılan üretimlerinden bir seçkiyle izleyicilerle buluşuyor. Sergi, sanatçının ahşap ve kinetik heykellerinden, pentüre, camaltı resimlerinden dikişle yapılmış üretimlerine kadar farklı malzemeler ve tekniklerin bir arada sunulduğu bir deneyim sunuyor.

Mahmut Wenda Koyuncu'nun küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 30 Haziran tarihine kadar Habitat Sanat mekanında ziyaret edilebilir. Habitat Sanat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şişli'de kamuya kazandırılan yeni bir kültür, sanat ve bilim alanıdır.

Sergi, Gökçe Okay'ın çalışmalarının temel kavramlarına odaklanarak, izleyicilere görsel ve kavramsal bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, sergiyi gezerken varlığın katılaşmış hallerine ve kabullerimize farklı bir bakış açısıyla yaklaşma fırsatı bulacaklar. Sergi, belirlenen normlara meydan okuyan ve düşündüren eserleriyle izleyicilere ilham verici bir sanat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Kuş Koysunlar Yoluna sergisi, sanatseverlere Gökçe Okay'ın sanatsal evrenine derinlemesine bir yolculuk yapma imkanı sunuyor. Sanatçının imgeleri aracılığıyla tarihsel söylemlere meydan okuyan bir yaklaşımı deneyimlemek ve sanatın sınırlarını zorlayan eserlere tanıklık etmek isteyen herkesi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Gökçe Okay Delagrange kimdir?

Gökçe Okay, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Heykel Bölümü mezunu olan Gökçe, ardından Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde teorik dersler aldı. Özellikle litografi ve resim alanlarında kendini geliştirdi.

1999 yılında Fransa'nın Dordogne bölgesindeki bir köye yerleşerek kendi atölyesini kurdu. Burada yedi yıl süren bir inziva dönemi geçiren Gökçe, ahşap heykel ve resim çalışmalarına odaklandı. Daha sonra Toulouse ve Paris'e taşındı ve taşınabilirliği olan "not"lara dönüştürebildiği desenlerle çalışmalarını sürdürdü.

Gökçe, cam altı resim tekniğine bu dönemlerde ilgi duymaya başladı. Eski aynalardan elde edilen küçük ölçekli parçalar ve bit pazarlarından bulduğu cam buluntularıyla cam altı resimlerini yapmaya başladı. Bu teknik, taşınma gerektiren yaşam döneminde hızlıca notlarını aktarabilmesine olanak sağladı.

2007 yılında İstanbul'a dönme kararı alan Gökçe, 2008-2013 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda dekor ve kostüm tasarımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda afiş tasarımları ve çocuk oyunları yazdı. 3-6 yaş grubuna yönelik "Boya Benek" ve 1-3 yaş aralığı için "İyi Geceler" adlı oyunları bulunmaktadır.

Tiyatrodan ayrılarak resim ve heykel çalışmalarına geri dönen Gökçe, arada dekor ve kostüm tasarımları da yapmaktadır. İstanbul'da iki kişisel sergi gerçekleştirmiş olan Gökçe, 2008'de "İsis ve Osiris" ve 2017'de "Çok Titredim de mi Kırdım" başlıklı sergilerini sunmuştur.

Gökçe, Fransa'nın Paris, Toulouse, Bordeaux gibi şehirlerinde, Bulgaristan ve Türkiye'de çeşitli karma sergi ve fuarlarda yer almıştır. Ayrıca, Bige Çetintürk'ün anısına düzenlenen "Bige" isimli retrospektif sergisinin küratörlüğünü üstlenmiştir.

2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde "Heykel Sanatında Belleğin bir İfadesi Olarak Kumaşın Kullanımı" konulu yüksek lisans tezini tamamlayan Gökçe, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir.