'La Traviata' operası İstanbullu sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:56

Güncelleme: 22.01.2025 - 16:56

Alexandre Dumas'nın 1848'de kaleme aldığı "Kamelyalı Kadın" romanını temel alan, Giuseppe Verdi'nin bestelediği, librettosunu Francesco Maria Piave kaleme aldığı ünlü opera "La Traviata" 23 Ocak'ta AKM'de sanatseverlerle buluşuyor.

Paris'in eğlence dolu yüzünün altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücünün sorgulandığı operada, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak yer alan Violetta, bu çatışmaların tam merkezinde duruyor.

Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın yorumu ile sahnelenecek eserin koreografisini ise Kürşat Kılıç hazırladı. Konserde İDOB Orkestrasını Alessandro De Marchi ve Zdravko Lazarov yönetirken, İDOB Korosunu ise Paolo Villa yönetecek.

Operada "Violetta Valery" rolünü Dilruba Bilgi ve Hale Soner Kekeç, "Alfredo Germont" rolünü Mert Süngü ve Ufuk Toker, "Giorgio Germont"u Caner Akgün ve Serhat Konukman, "Flora Bervoix"i Ayçin Sürücüer ve Elif Tuğba Tekışık, "Gastone"u Yoel Keşap ve Berk Özbek, "Barone Douphol"ü Burak Kul ve Mehmet Tükel Acar, "Marchese d'Obigny"yi Şahin Dedemen ve Erdem Gedik, "Dottore Grenvil"i Emre Güngör ve Erdem Sakarya, "Annina"yı Gülgün Özyiğit ve Seda Taşpınar, "Giuseppe"yi Hazal Ata ve Anıl Önder, "Comissionario"yu Çağdaş Bektaş, "Alexandre Dumas"ı Selim Borak ve Sinan Kaymak, "Giuseppe Verdi"yi ise Oktay Aksoy ve Uğur İlter dönüşümlü olarak canlandıracak.

Dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Yakup Çartık'ın hazırladığı eser, 25, 29 ve 30 Ocak'ta yeniden AKM'de izlenebilecek.