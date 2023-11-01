Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

Cumhuriyetin 100’üncü TÜYAP’ın “Yaşasın Cumhuriyet” ana temasıyla 40. yılının kutlandığı gecede 2023 Onur Yazarı Plaketi ve Türkiye Yayıncılar Birliği Ödülleri verildi. Birçok yazar, yayıncı, gazeteci ve onur yazarı Nermin Abadan Unat’ın dostlarının katıldığı özel gecede Cumhuriyet Yayınları’na verilen 40 Yıl Katılımcı Plaketi’ni gazetemiz adına Şükran Soner eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş’ın elinden aldı.

HOCALARIN HOCASI...

Onur ödülü, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ve danışma kurulu başkanı Doğan Hızlan tarafından 103 yaşındaki siyaset bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a takdim edildi. Hayata gazeteci olarak atılan hocaların hocası Unat, bayrağı elinden bırakmadan yaptığı teşekkür konuşmasına, “Cumhuriyet gazetesine ödül verilmesi beni son derece mutlu kıldı” diyerek başladı. Unat, “Oğlum Mustafa Kemal tesadüfen İstanbul’da, onun önünde bu ödülü almak benim için ayrı bir mutluluktur. Ben 14 yaşında annemin, ablamın haberi olmadan Budapeşte’deki Türk Büyükelçiliği’ne gidip pasaport isteyip, Türkiye’ye geldim. Sebep Atatürk’ün, erkek kız olsun, çocuklara parasız okul sağlamasıydı. İstanbul’dan 14 yaşında İzmir’e, daha bir sürü maceradan sonra da Ulus gazetesinde Falih Rıfkı Atay’ın yanında gazeteciliğe başladım. Aldığınız onur yazarı kararı beni çok sevindirdi, gurur duydum” diyerek TÜYAP’a teşekkür etti. Türkiye’nin yetişecek olan gençlerinin hepsine, “Bir dileğim var. Laik, demokratik eşitlikçi bir Türkiye” dedi.

Törende Cumhuriyet Yayınları’nın yanı sıra Doğan Kitap adına Gülgün Çarkoğlu’na, Yapı Kredi Yayınları adına Tülay Güngen’e ve SEV Yayıncılık-Redhouse adına Baha Sönmez’e 40 yıldır TÜYAP’ta stant açtıkları için “katılımcı plaketi” verildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği, İstanbul’a kazandırdığı kütüphane ve yayınlardan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ödül verdi. Başkan adına ödülü Ali Şafak Özdemir TYB Başkanı Kenan Kocatürk’ün elinden aldı. Nilüfer Belediyesi’ne verilen ödülü ise Başkan Turgay Erdem, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı (IFA) Karine Pansa’nın elinden aldı. Pansa, “Sayın Erdem, başarılı çalışmalarınızdan ve yayıncılık dünyasına katkılarınızdan dolayı tebrik ederim. Yazar-imza etkinlikleri, yazı evleri, ödüller ve çok daha fazlası ile insanları kitaplarla buluşturmak kutlanması gereken önemli başarılardır” diyerek 40. yılda İstanbul’da olmanın şahsı ve IFA için onur olduğunu söyledi. Büyükada’da hizmet veren Ksidas Kitapevi’ne verilen ödülü 4. kuşak temsilcisi Mihail Paşa’ya duayen yayıncı Fahri Aral sundu. Kütüphanelere ve kitaplara verdiği önemden dolayı Van Valisi Ozan Balcı’ya verilen ödülü ise TYB Van’da takdim edecek.

Bayraklarla donatılan, Cumhuriyet ve TÜYAP tarihinin betimlendiği film gösterimiyle başlayan gecenin sonunda TÜYAP’ın yayımladığı Faruk Şüyun tarafından hazırlanan iki kitap, “Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyeti Yaşayan Asırlık Çınar: Nermin Abadan Unat” ve “Kırk Yılın Onur Yazarları” armağan edildi.

KAVUKÇUOĞLU ANILDI

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) önceki gün Karadeniz Salonu’nda düzenlediği söyleşiyle 30 Mayıs 2023’te hayata veda eden TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü ve gazetemizin yazarlarından Deniz Kavukçuoğlu’nu 80. doğum yıldönümünde andı.

TYB Başkanı Kenan Kocatürk ve önceki başkanı Metin Celâl’in yönettiği söyleşiye Deniz Kavukçuoğlu’nun eşi Olcay, oğulları Toprak ve Emek Kavukçuoğlu ile aralarında TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, danışma kurulu başkanı Doğan Hızlan, önceki Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Fahri Aral, Can Öz, Faruk Şüyün, Bahadır Yılmaz, Nazım Alpman, Sevgi Özel, Hasan Bülent Kahraman, Merve Küçüksarp, Sırma Köksal, Sunay Girgin, Emin Nedret İşli, Anıl Ural, Ayşe Sarısayın, Çavit Naci Tarhan, Hayri Erdoğan, İhsan Yılmaz, Zeynep Oral, İlhan Ersözlü, Ümit İyem, Cemran Öder’in de olduğu yazar, yayıncı, gazeteci dostları ile çalışma arkadaşları katıldı.

Bülent Ünal 17 yıl boyunca TÜYAP kitap fuarlarının hikâyesini birlikte yazdıkları, Anadolu’ya yayılmasının mimarı gazeteci, yazar Deniz Kavukçuoğlu ile 30 yıllık dostlukları olduğunu anlattı. Doğan Hızlan ise anmalara çok saygı gösterdiğini ama İstanbul’u ve sürgün gittiği Almanya’yı iyi anlatan yazarın kitaplarının okunmasının gerektiğine işaret etti.

Etkinlik sonunda Metin Celâl ve Kenan Kocatürk’ün yayına hazırladığı, dostlarının veda yazılarına ve anılarına yer verilen “Deniz Kavukçuoğlu 80 Yaşında” kitabı armağan edildi.