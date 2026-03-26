Latin popun kralı geri dönüyor: Ricky Martin 15 yıl sonra İstanbul’da!

Müzik dünyasının efsane ismi, Latin popun küresel elçisi Ricky Martin, İstanbul’daki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. En son 2011 yılında Türkiye’de konser veren ve büyük bir ilgiyle karşılanan sanatçı, tam 15 yıl aradan sonra 11 Temmuz akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Dünya turnesi kapsamında rotasını Türkiye’ye çeviren sanatçının konseri için geri sayım başladı. Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, konserin öncelikli biletleri 30 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de satışa açılacak. Sadece bir gün boyunca geçerli olacak bu ön satışta, müzikseverler biletlerini %30 indirimli olarak temin edebilecek.

30 YILLIK KARİYER, SAYISIZ HİT

Yaklaşık 30 yılı aşan kariyerine milyonlarca albüm satışı, Grammy ve Latin Grammy ödülleri sığdıran Ricky Martin, Latin müziğinin küresel ölçekte yayılmasının baş mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. İstanbul konserinde sanatçının; Livin’ la Vida Loca, She Bangs, Maria, The Cup of Life ve Vente Pa’ Ca gibi dünya listelerini altüst eden efsaneleşmiş şarkılarını seslendirmesi bekleniyor.

SUPER BOWL’DAN İSTANBUL’A

Ricky Martin, son olarak 2026 yılının en büyük müzik olaylarından biri olan Super Bowl devre arası gösterisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. California’daki Levi’s Stadium’da gerçekleşen dev şovda, Latin müziğinin bir diğer parlayan yıldızı Bad Bunny ve dünya starı Lady Gaga ile aynı sahneyi paylaşan Martin, sergilediği performansla formundan hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlamıştı.