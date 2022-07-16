Le Bang Bang grubu Müze Gazhane’de 20 Temmuz’da ücretsiz konser verecek

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Beyoğlu’nun ana müzik mekânlarından biri olan Borusan Müzik Evi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ işbirliğine gitti. Bu kapsamda sanatı ulaşılabilir kılmayı amaçlayarak ücretsiz konserler düzenleniyor.

Onlardan biri de 20 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’da Le Bang Bang grubunun konseri olacak. Stefanie Boltz ve Sven Faller’dan oluşan Le Bang Bang, sadece caz ve pop şarkılarını yeniden yorumlamıyor, şarkıları farklı kompozisyonlarla dinleyiciye sunuyor. Sıra dışı ikili sorularımızı yanıtladı.

Yaptığınız “cover”lar ve müzik tarzınızla “sıra dışı” olarak tanımlanıyorsunuz... Siz kendinizi sıra dışı müzisyenler olarak görüyor musunuz? Siz müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Bir grubun enstrüman olarak sadece bas ve ses kullanması sıra dışı. Bu da şarkıların bizim yaptığımız versiyonlarını sıra dışı haline getiriyor. Ama bu, yani sadece melodiyi ve bas çizgisini duymanız kompozisyonların özünü ortaya çıkarıyor. Ayrıca bu durum yalnızca sahneye çıkan iki kişi olmaktansa kendi bireyselliğimizi ortaya koymamızı da sağlıyor.

‘TÜRK MÜZİĞİNİ SEVİYORUZ’

Severek dinlediğiniz Türkçe şarkılar var mı? Hiç Türkçe şarkıya “cover” yapmayı düşündünüz mü?

Türk müziğinin her türünü seviyoruz, ister geleneksel halk müziği olsun, ister modern pop. Ama özellikle Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay’ın arabesk tarzını seviyoruz. Çünkü sözlerini anlamasanız bile çok fazla duygu taşıyor. Bunu utanarak söylüyoruz ama şöyle bir gerçek var ki Türkçe bilmiyoruz, bu da bizi Türkçe şarkı cover’ı yapmaktan uzaklaştırıyor. Ama harika olurdu.

Repertuvarınıza aldığınız şarkıları neye göre belirliyorsunuz?

Bir şarkıyı listemize almamız için tek gereklilik o şarkının bir noktada kalplerimize dokunması. Repertuvarımızın en sevdiğimiz şarkılardan oluştuğunu söyleyebilirsiniz. Bazen o şarkılar ikimizi de eşit şekilde etkiliyor, biz de hep dinleyicilerin aynı şekilde sevmesini ve bizim yeni versiyonumuzla şarkıları yeniden keşfedebilmelerini umuyoruz.

‘SADECE SOKAKLARI YETER’

Türkiye’ye daha önce de gelmiştiniz, nasıl bir deneyimdi? Bu kez beklentileriniz neler?

Türkiye’de birçok defa sahneye çıktık. Ayrıca turist olarak da birçok defa Türkiye’de bulunduk. Harika yerlerini ziyaret etmeden bile sadece İstanbul’da olmak, sokaklarda yürümek, bir kafede oturmak ve çay içmek özel bir şey. İstanbul, kültürel etki bakımından bir evren gibi, hem modern hem de geleneksel birçok dünyayı birbirine bağlıyor. Bu da özellikle bu kadar kısıtlı bir zaman diliminde İstiklal Caddesi’nde mi dolaşalım yoksa tarihi yarımadaya mı dalalım kararını vermeyi zorlaştırıyor.

‘NORMALE DÖNMEK İÇİN’...

Hayranlarınıza mesajınız var mı?

Canlı müziği desteklemeye devam ettikleri için teşekkürler. Dışarı çıkıp kültürel etkinlikleri takip etmek, insanlarla tanışmak normale dönmek için çok önemli.